Nach Game of Thrones: Sophie Turner kämpft in neuem Serien-Trailer um ihr Leben

Game of Thrones ist vorbei. Jetzt wird es spannend, was die Schauspieler als Nächstes machen. Zu Sophie Turners neuer Serie Survive gibt es jetzt einen ersten spannenden Trailer.

Der Überlebenskampf in eisiger Kälte lässt Sophie Turner nicht los. Nachdem sie in Game of Thrones bereits viel Zeit im Norden von Westeros verbrachte, entpuppt sich der Schauplatz ihrer neusten Serie als nicht weniger frostig. In Survive befindet sie sich nach einem Flugzeugabsturz in einem Gebirge fernab jeglicher Zivilisation wieder.

Nach Game of Thrones: Trailer zur neuen Serie mit Sophie Turner

Der erste Trailer verspricht einen nervenaufreibenden Survival-Thriller. Oben im Player könnt ihr euch den Einblick in die Serie anschauen. Auch weiter unten im Artikel haben wir das Video noch einmal für euch eingebunden, in dem außerdem The Walking Dead-Star Corey Hawkins zu sehen ist.

Im Mittelpunkt von Survive befindet sich Jane (Sophie Turner), eine junge Frau, die sich eigentlich auf dem Weg nach Hause befindet. Am Flughafen lernt sie Paul (Corey Hawkins) kennen, der in die gleiche Richtung fliegt. Ehe sich die beiden versehen, finden sie sich als einzige Überlebende eines Flugzeugabsturzes wieder und müssen im eingangs erwähnten Gebirge um ihr Überleben kämpfen.

Sehr viel mehr verrät der Trailer noch nicht - doch das ergibt auch Sinn. Immerhin haben wir es hier mit einer Serie zu tun, die exklusiv für den Streaming-Dienst Quibi entwickelt wird, der in den USA am 6. April 2020 an den Start geht. Dieser spezialisiert sich auf Short-Form-Inhalte, sprich: Die einzelnen Episoden von Survive sind nicht länger als zehn Minuten und sollen vor allem auf mobilen Geräten geschaut werden.

Das ist ein interessanter Ansatz im schnelllebigen Streaming-Zeitalter, zumal die Zuschauer während dem Schauen dazu in der Lage sein sollen, zwischen vertikalen und horizontalen Ansichten zu wechseln. Quibi setzt großes Vertrauen in sein Konzept und konnte einige namhaften Talente für seine Plattform akquirieren, angefangen bei Steven Spielberg über Dwayne Johnson bis hin zu Kiefer Sutherland.



Inszeniert wurde die 1. Staffel von Survive von Mark Pellington, der vor allem für seine Arbeit als Musikvideoregisseur bekannt ist. Zuletzt war er außerdem in Star Trek: Short Treks involviert und ist somit auf kürzere Inhalte spezilisiert. Wir sind gespannt, ob das Experiment wirklich funktioniert und einen Nerv tritt. Survive sieht bisher zumindest wie eine Mischung aus The Grey und Tomb Raider aus.

