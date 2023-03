Nach Gina Caranos Entlassung: The Mandalorian Staffel 3 verrät, was aus Cara Dune geworden ist

Nachdem sich Lucasfilm von Cara Dune-Darstellerin Gina Carano getrennt hat, war fraglich, was das für das Schicksal ihrer Figur bedeutet. Die 1. Folge der 3. Staffel von The Mandalorian gibt eine Antwort.

Zwei Staffeln lang verkörperte die ehemalige MMA-Kämpferin und Schauspielerin Gina Carano die Figur Cara Dune in The Mandalorian. In der neuen Staffel ist sie allerdings nicht dabei. Das hat einen bestimmten Grund: Lucasfilm feuerte Carano aufgrund eines antisemitischen Instagram-Posts im Februar 2021.

Während sehr deutlich kommuniziert wurde, dass sich Carano nicht mehr länger in einem Arbeitsverhältnis mit dem zu Disney gehörenden Studio befindet, war bisher unklar, welche Auswirkungen die Entlassung auf den Umgang mit der Figur hat. Der Auftakt der 3. Staffel von The Mandalorian verrät nun, was mit Cara Dune passiert ist.

Achtung, es folgen Spoiler!

The Mandalorian Staffel 3 ohne Gina Carano: So wird das Fehlen von Cara Dune erklärt

Nach dem Staffel 3-Prolog kehrt Din Djarin (Pedro Pascal) zusammen mit seinem Schützling Grogu auf den Planeten Nevarro zurück. Greef Karga (Carl Weathers) empfängt ihn mit offenen Armen. Er klagt allerdings auch, dass ihm ein Marshall fehlt. Daraufhin erkundigt sich Din, was aus Marshall Dune geworden ist.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Mandalorian Staffel 3 schauen:

The Mandalorian - S03 Trailer (Deutsch) HD

Kargas Antwort gestaltet sich wie folgt: "Nachdem sie Moff Gideon verhaften konnte, wurde sie in eine Spezialeinheit berufen." Damit ist die Sache in der Episode geklärt. Entgegen der Spekulationen, dass Cara Dune in The Mandalorian einen Off-Screen-Tod stirbt, wurde sie von der Neuen Republik in eine andere Einheit versetzt.

Die Kreativen hinter der Serie lassen sich somit die Möglichkeit offen, die Figur eines Tages wieder zurückzubringen. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass Carano die Rolle wieder übernimmt. Sollte Cara Dune tatsächlich nochmal irgendwo im Star Wars-Universum auftauchen, sollten wir mit einer Neubesetzung rechnen.

The Mandalorian: Der Umgang mit Cara Dune wurde von den Verantwortlichen ausführlich diskutiert

Regisseur Rick Famuyiwa, der The Mandalorian inzwischen auch als ausführender Produzent begleitet, teilt gegenüber Deadline seine Einschätzung der Situation.

Cara war eine große Rolle und wird als Figur ein Teil der Welt [von The Mandalorian] bleiben. [Ihr Fehlen] musste aus kreativer Perspektive adressiert werden und [Serienschöpfer Jon Favreau] hat sich die Zeit genommen, um darüber nachzudenken. Wir haben darüber geredet, da wir wussten, dass es sich auf die Serie auswirken wird.

Obwohl Cara Dune seit der 1. Staffel zu The Mandalorian gehört, stellt Famuyiwa klar, dass sie nicht das Herz der Serie ist. Vielmehr wollten die Verantwortlichen in der 3. Staffel den Fokus wieder auf die zwei zentralen Figuren der Serie lenken: Din und Grogu. Ob ihnen das gelungen ist, werden wir in den nächsten Wochen herausfinden.

Seit heute, dem 1. März 2023, könnt ihr die 1. Folge der 3. Staffel von The Mandalorian bei Disney+ streamen. Der Rest der Staffel folgt im Wochentakt.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.