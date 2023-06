Einhörner und Inzest in The Witcher Staffel 3: Warum ihr euch trotz Henry Cavill-Abschied auf die neuen Folgen freuen könnt

Henry Cavill verlässt Netflix Fantasy-Serie The Witcher nach Staffel 3. Doch kein Grund zum Trübsal blasen: Zum Abschied erwarten uns laut Buchvorlage drei Storylines, die selbst Game of Thrones blass aussehen lassen.

Warum soll ich The Witcher überhaupt noch gucken? Diese Frage stellen sich sicher einige von euch. Immerhin wird die am 27. Juni startende 3. Staffel von Netflix' Fantasy-Epos die letzte mit Henry Cavill in der Hauptrolle sein. Danach wird Liam Hemsworth Hexer Geralt von Riva verkörpern.

Für viele ist Henry Cavills Ausstieg aus The Witcher wie eine schwarze Gewitterwolke, die über dem Start der neuen Folgen schwebt. Dabei gibt es überzeugende Gründe, sich wirklich auf Staffel 3 zu freuen. In Andrzej Sapkowskis literarischer Vorlage gibt es nämlich drei große Highlight-Momente, die es (hoffentlich) auch in die Serie geschafft haben und schon jetzt für Vorfreude sorgen sollten.

Achtung, dieser Artikel enthält Buch-Spoiler zum Roman Die Zeit der Verachtung, der als Vorlage zu Staffel 3 dient, und Enthüllungen aus späteren Bänden. Wenn ihr ohne Vorwissen in die neuen The Witcher-Folgen starten wollt, lest besser nicht weiter.

Grund 1: Staffel 3 bringt uns Die Rote Hochzeit des Witcher-Universums

Netflix Geralt und Yennefer auf dem schicksalhaften Fest

Die Rote Hochzeit aus Game of Thrones ist immer noch einer der schockierendsten Serienmomente aller Zeiten. Mehrere Hauptfiguren wurden mit einem Schlag ermordet. Ihre Tode stellten das Machtgefüge in Westeros komplett auf den Kopf. In The Witcher Staffel 3 könnte uns nun ein ähnlicher Moment erwarten. Nicht in Form einer Hochzeit, sondern als Treffen der mächtigsten Magier des Kontinents.

In der Roman-Vorlage entladen sich mehrere Konflikte, die seit Beginn der Saga aufgebaut werden, in einem dramatischen Höhepunkt auf der Insel Thanedd. Ein wahres Gemetzel wird dabei entfesselt, welches das Leben aller Hauptcharaktere gewaltsam in neue Bahnen katapultiert und einige wichtige Figuren sogar das Leben kostet.

Nach dem sogenannten Thaned-Coup ist in der Buchvorlage auf dem Kontinent nichts mehr wie zuvor. Für Henry Cavills Geralt könnte dieses Ereignis so traumatisch sein, dass er danach buchstäblich nicht mehr er selbst ist. Wie die Serie das Thema umsetzt? Müsst ihr euch bei Netflix selbst angucken.

Grund 2: The Witcher schockiert mit Inzest-Geschichte, die Game of Thrones vor Neid erblassen lässt

Netflix Emhyr van Emreis hat mit seiner Tochter Schlimmes vor

In der 3. Staffel von The Witcher werden zahlreiche Fraktionen Jagd auf Ciri (Freya Allan) machen. Darunter so gut wie jedes Königreich, das die Thronerbin Cintras für politische Zwecke und eigene Machtgewinnung missbrauchen will. Eine Person hat aber ganz andere und perfidere Motive: Ciris leiblicher Vater, der Kaiser Nilfgaards.

Bisher hielt uns die Netflix-Serie vor, warum Kaiser Emhyr van Emreis (Bart Edwards) unbedingt Ciri in die Finger bekommen will. Die Vorlage zur Netflix-Serie enthüllt: Er will sie ehelichen und schwängern. In den Roman wird allerdings erst viel später klar, dass der Kaiser in Wahrheit Ciris Vater ist.

Inzest in Fantasy-Serien wurde im Zuge von Game of Thrones und dem dazugehörigen Prequel House of the Dragon in der Popkultur heiß diskutiert. Die HBO-Hits versuchten, ihre Inzest-Verbandelungen zwischen Geschwistern, Onkeln, Tanten, Neffen und Nichten durch romantische Gefühle zu rechtfertigen. The Witcher geht mit Emhyrs Inzest-Absichten allerdings in eine andere Richtung und stellt klar: Das ist nicht romantisch, sondern maximal verstörend. Wie Ciri und Geralt in der Serie wohl auf diese Enthüllung reagieren werden?

Grund 3: Netflix, schenk mir ein Einhorn!

Netflix Ciri bekommt bald einen tierischen Weggefährten

Eine besondere Überraschung hält die Buchvorlage für Staffel 3 recht spät in der Geschichte bereit. Nach dem großen Thanedd-Coup verschlägt es Ciri in eine Wüste, wo sie auf sich allein gestellt ums Überleben kämpfen muss. Bald aber bekommt sie tierische Gesellschaft. Sie trifft in der sandigen Weite der Korath Wüste auf ein Einhorn!

Dabei handelt es sich aber nicht um irgendein schnödes Fantasy-Pferd, sondern ein Multiversums-Einhorn. In der Welt von The Witcher sind diese Kreaturen nämlich multidimensionale Wesen – und eine mehr als würdige Entschädigung für Geralts langweiligen Plötze-Ersatz. Jetzt müssen wir uns nur die Daumen drücken, dass The Witcher Staffel 3 uns auch das Einhorn-Fohlen Ihuarraquax nicht vorenthält.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

