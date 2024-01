Nach Horror-Debakel: Netflix-Star Jenna Ortega soll Sci-Fi-Film mit Taika Waititi drehen, der das beliebte Buch eines Nobelpreisträgers verfilmt

Nach ihrem Ausstieg aus dem nächsten Scream-Film geht jetzt ein frisches Casting-Gerücht zu Jenna Ortega um. Sie spielt womöglich die Hauptrolle in einer Sci-Fi-Verfilmung von Taika Waititi.

Zuletzt machte Wednesday-Star Jenna Ortega mit ihrem Scream-Ausstieg Schlagzeilen. Nach dem Rauswurf von Hauptdarstellerin Melissa Barrera verkündete auch Ortega ihren Abschied von dem Horror-Franchise.

Jetzt gibt es ein neues Casting-Gerücht rund um die Schauspielerin, das sie mit einem neuen Sci-Fi-Projekt von Thor 3- und 4-Regisseur Taika Waititi in Verbindung bringt. Bei dem geplanten Film handelt es sich um die Adaption eines beliebten Romans von einem Nobelpreisträger.

Jenna Ortega-Gerücht: Das könnte ihr neuer Sci-Fi-Film werden

Laut Comic Book postete der Hollywood-Insider Jeff Sneider, dass sich Ortega in Gesprächen um die Hauptrolle in Waititis nächstem Film befinden soll.

Dabei handelt es sich um eine Verfilmung des 2021 erschienenen Science-Fiction-Romans Klara und die Sonne. Geschrieben wurde das Buch von dem britischen Autor Kazuo Ishiguro, der 2017 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Ende 2021 landete der Roman unter anderem auf Barack Obamas Liste seiner Lieblingsbücher des Jahres.

Klara und die Sonne spielt in einer dystopischen Zukunft, in der Androiden geschaffen werden, um Jugendlichen in schweren Zeiten beizustehen. Hauptfigur des Romans ist die künstlich erschaffene Klara, die von einem kranken Mädchen als neue beste Freundin ausgewählt wird.

Wann startet der neue Sci-Fi-Film von Taika Waititi im Kino?

Zur geplanten Klara und die Sonne-Adaption gibt es bisher kein Startdatum. Falls der Dreh noch 2024 beginnen kann, kommt der Sci-Fi-Film frühestens 2025 ins Kino. Die Produktion dürfte auch stark von Jenna Ortegas Terminplan abhängig sein. Der Netflix-Star wird erstmal noch für Wednesday Staffel 2 mit verändertem Drehort vor der Kamera stehen.

Taika Waititis neuer Film Next Goal Wins läuft ab dem heutigen 4. Januar 2024 im Kino.

