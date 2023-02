Nach Oscar-Ohrfeige: Will Smith macht sich mittlerweile über den Skandal lustig

Knapp ein Jahr nach Will Smiths Ohrfeige bei den Oscars kann der Star den Skandal wieder für Späße nutzen. Das zeigt zumindest eines seiner TikTok-Videos.

Will Smith wird von seinem Oscar wegen der Ohrfeige zur Rede gestellt

Will Smiths Ohrfeige gegen Oscar-Moderator Chris Rock hatte für den Star harte Konsequenzen. Aber fast ein Jahr nach der Skandal-Nacht kann erwie ein Video beweist.

Smith schließt sich auf TikTok einem Trend an, bei dem Nutzer häufig von ihnen verwendete Objekte wie Zahnbürsten, Stifte oder sogar Autos fragen, was sie von ihnen (den Nutzern) halten. Der Star ist zu sehen, wie er sich die Funktionsweise des Trends erklären lässt. Am Ende des Videos schwenkt die Kamera auf Smiths Oscar-Statue. Dem Gesicht ihres Besitzers nach zu urteilen, schüttet sie nicht gerade Lob über ihm aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie das Video zu bewerten ist, muss jeder Fan für sich selbst entscheiden. Manche werden es unangemessen finden, dass Smith seinen gewalttätigen Fehltritt als Mittel für einen Witz einsetzt. Andere, viele davon in den TikTok-Kommentaren, können herzhaft mitlachen. Immerhin macht sich der Star hier auch ein gutes Stück über sich selbst lustig.

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Ob Chris Rock die Angelegenheit mittlerweile ebenso spaßig findet, ist nicht bekannt. Das Comedy-Ass hat den Zwischenfall nur wenige Male öffentlich angesprochen. Für Smith ist der Oscar-Skandal nach wie vor allgegenwärtig. Auch wenn er momentan plant, für mehrere seiner beliebtesten Filme und Filmreihen zurückzukehren.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.