Nach peinlichem Marvel-Flop: Mastermind einer der besten Serien der letzten Jahre soll Ehre von Spider-Man-Universum retten

Nach dem Marvel-Flop Morbius ist ein weiterer Film über einen Spider-Man-Bösewicht für Sonys Universum geplant. Diesmal steht mit Atlanta-Genie Donald Glover ein cooler Star hinter dem Projekt.

Sony lässt sich im kleineren Spider-Man-Universum aus Bösewicht-Filmen wie Venom und Morbius nicht vom Kurs abbringen. Obwohl der Film mit Jared Leto zuletzt ein Desaster war, plant das Studio weitere Projekte rund um fiese Charaktere aus den Spider-Man-Comics.

Als neues Projekt wurde jetzt ein Film über den Hypno-Hustler enthüllt. Der skurrile Charakter wird laut Variety von Donald Glover gespielt, der auch als Produzent an Bord ist. Das heizt die Vorfreude schon mal an.

Donald Glover spielt schrägen Spider-Man-Bösewicht aus der Disco-Ära

Die Figur tauchte zuerst 1978 in den Marvel Comics auf, in der Hochzeit der Disco-Ära. Der Hypno-Hustler ist in Wirklichkeit Antoine Desloin, Sänger der Band namens The Mercy Killers. Als Bösewicht hat er die Fähigkeit, Opfer mit seiner Gitarre zu hypnotisieren.

Marvel Der Hypno-Hustler in den Marvel Comics

Laut dem Hollywood Reporter soll sich Donald Glover genau wegen diesem musikalischen Hintergrund des Charakters für den Hypno-Hustler interessieren. Glover ist selbst unter seinem Musikernamen Childish Gambino bekannt. Daneben ist er als Showrunner und Star für Atlanta verantwortlich. Die Serie zählt für uns zu den besten der letzten 15 Jahre.

Ein Starttermin für den Hypno-Hustler-Film ist noch nicht bekannt. Nach Venom und Morbius bringt Sony als nächstes einen Kraven the Hunter -Solofilm raus, der ambei uns in die Kinos kommen soll.

