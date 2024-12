Nach Robert Downey Jr. und Chris Evans: Nächster Marvel-Star bestätigt Rückkehr in Avengers 5

Der nächste Avengers-Film wird als neues großes Marvel-Highlight entwickelt. Jetzt hat ein weiterer großer Superhelden-Star nochmal über seine sichere Rückkehr gesprochen.

Wenn der fünfte Avengers-Teil übernächstes Jahr ins Kino kommt, dürfen sich Marvel-Fans offenbar auf sehr viele bekannte Gesichter freuen. Nach der Enthüllung, dass Iron Man-Star Robert Downey Jr. als großer Bösewicht Doctor Doom zurückkehrt, wurde jetzt auch die Beteiligung von Captain America-Star Chris Evans in einer unbekannten Rolle verkündet.

Vor Monaten stand schon ziemlich sicher fest, dass auch Benedict Cumberbatch als Doctor Strange in Avengers 5: Doomsday dabei sein dürfte. Jetzt hat es der Schauspieler selbst nochmal bestätigt.

Benedict Cumberbatch freut sich auf zwei Dinge in Avengers 5 ganz besonders

Laut GamesRadar hat der Star im Interview mit dem japanischen Medium TV Groove über seine Beteiligung am kommenden MCU-Blockbuster gesprochen. Der Doctor Strange-Darsteller freut sich vor allem auf zwei Dinge:

Ich freue mich wirklich nicht nur darauf, wieder mit den Russo-Brüdern zusammenzuarbeiten, sondern auch darauf, dass Robert Downey Jr. als Doctor Doom zurückkehrt. Ich denke, es wird einige wirklich coole Entwicklungen geben.

Wie GameSpot im Juni 2024 berichtete, teaste Benedict Cumberbatch seine Doctor Strange-Rückkehr in Avengers 5 schon vor Monaten. Da sein Superheld in den letzten Jahren kreuz und quer im Multiversum unterwegs war und nach Avengers 4 in Marvel-Filmen wie Spider-Man: No Way Home eine entscheidende Rolle spielte, ist sein Auftritt im fünften Avengers-Teil nicht wirklich überraschend.

Wann startet Avengers 5 im Kino?

In Deutschland läuft der nächste Avengers-Teil ab dem 29. April 2026 in den Kinos. Avengers 6: Secret Wars soll dann am 5. Mai 2027 folgen. Zur Handlung von Avengers 5 gibt es noch keine genauen Infos. Klar ist, dass es das Team mit Robert Downey Jr. als Oberbösewicht Doctor Doom zu tun bekommt.

