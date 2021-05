Nach The Witcher schnappt sich Henry Cavill ein brutales Fantasy-Franchise: Fan-Poster liefert finsteren Vorgeschmack

Henry Cavill wird die Hauptrolle im Reboot der brutalen Fantasy-Reihe Highlander spielen. Ein cooles Fan-Poster gibt schon jetzt einen Vorgeschmack auf den harten Ton.

Neben seiner Hauptrolle im Netflix-Hit The Witcher sieht es immer weniger danach aus, dass Henry Cavill nochmal als Superman im DC-Universum zurückkehrt. Am Wochenende wurde durch Deadline bekannt, dass der Star eine neue Hauptrolle in einem Film übernimmt, der ein ähnlich großes Franchise wie The Witcher hervorbringen kann.

Die Rede ist von Highlander, der als Neuauflage von John Wick-Regisseur Chad Stahelski gedreht wird. Die Fantasy-Reihe unterteilte sich in der Vergangenheit in verschiedene Filme, Serien und Romane und könnte jetzt wieder zu einem großen Universum werden. Ein gelungenes Fan-Poster zeigt Cavill schon mal in der düsteren Rolle.

Highlander ist ein Fantasy-Epos mit Franchise-Potenzial wie The Witcher

Den wichtigsten Grundstein für die Reihe legte 1986 der erste Kinofilm mit Christopher Lambert in der ikonischen Rolle als unsterblicher Krieger Connor MacLeod. Highlander - Es kann nur einen geben wurde zu einem großen Erfolg und zog bis 2007 insgesamt vier Fortsetzungen nach sich.

Im Video schauen wir schon mal vorfreudig auf das kommende Highlander-Reboot:

Highlander: 3 Gründe, sich auf den Fantasyfilm zu freuen

Neben Kinofilmen ist der Mix aus Fantasy, Historien- und Actionfilm durch Realserien, animierte Serien, Romane und einem Videospiel zu einem epischen Franchise geworden. Im November 2016 wurde dann bekannt, dass John Wick-Regisseur Chad Stahelski die jahrelang geplante Highlander-Neuauflage inszenieren wird.

Mit Henry Cavill hat das Projekt jetzt einen zugkräftigen Star an Bord. Vergleiche mit The Witcher lassen sich kaum vermeiden, denn auch die Netflix-Serie soll für den Streamingdienst zu einem Universum wachsen.

Düsteres Fan-Poster zeigt Henry Cavill im neuen Highlander

Der australische Künstler Bosslogic postet auf Instagram regelmäßig selbstgemachte Fan-Poster rund um popkulturelle Themen. Auch die Neuigkeit zu Henry Cavill im neuen Highlander hat Bosslogic dazu gebracht, ein Fan-Poster zu basteln. Dafür hat sich der Künstler stark am The Witcher-Stil orientiert, um Cavill in eine düstere Highlander-Optik zu verpacken:

Zur Handlung des neuen Highlander-Films ist noch nichts bekannt. Es soll allerdings kein Remake werden, sondern vielmehr die Mythologie des Originals aufgreifen und in eine frische Geschichte verpacken.

Mit einem Star wie Henry Cavill und einem tollen Actionregisseur wie Chad Stahelski an Bord dürfen wir uns aber wohl auf eine gewaltige Kreuzung aus The Witcher oder Game of Thrones und John Wick freuen.

Freut ihr euch darüber, dass Henry Cavill die Hauptrolle im neuen Highlander-Projekt spielt?