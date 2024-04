Nach Yellowstone Staffel 1-3 bei Netflix: Schaut Staffel 4 jetzt schon komplett ohne Streaming-Abo

Die vierte Staffel von Yellowstone gibt es noch nicht auf Netflix, doch im Heimkino könnt ihr euch die Familiensaga sichern. Turbulent geht es auch hinter den Kulissen zu.

Yellowstone verbindet die Western-Romantik eines modernen Cowboy-Lebens mit den knallharten Machtstrukturen eines Mafia-Clans. Denn auf die größte Ranch der USA haben es Investor:innen, Poliktiker:innen und das benachbarte Indianer-Reservat abgesehen. Familienoberhaupt John Dutton (Kevin Costner) und seinen Kindern ist jedes Mittel recht, um ihr Land zu verteidigen, dabei gehen sie auch über Leichen.

Die ersten drei Staffeln des Serienhits könnt ihr auf Netflix streamen. Wann und ob die vierte Staffel bei Netflix gezeigt wird, ist noch nicht bekannt, doch ganz ohne Abo könnt ihr die vierte Staffel jederzeit im Heimkino genießen.

Auf fünf Discs findet ihr alle zehn Episoden der vierten Staffel auf DVD. Fans können sich beim Bonusmaterial über Einblicke hinter die Kulissen freuen. Es gibt mehrere Featurettes, ein ausführliches Making-of und nie zuvor gezeigte Interviews mit den Darsteller:innen und der Crew. Alle vier Staffeln von Yellowstone * gibt es außerdem im Set für 75 Euro bei Amazon.

Darum geht es in Yellowstone Staffel 4

Die vierte Staffel knüpft direkt an das spannende Finale und den brutalen Anschlag auf Familienoberhaupt John Dutton, Kayce und Beth an. Rip und die anderen Viehtreiber sind auf sich alleine gestellt, um müssen versuchen, das Erbe der Duttons zu verteidigen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Die vierte Staffel gibt mit Rückblenden Einblicke in die Geschichte der Dutton Ranch und verknüpft damit das Prequel 1883.

Yellowstone: Streit hinter den Kulissen und wie es mit dem Franchise weitergeht

Nach dem Erfolg ging es hinter den Kulissen turbulent weiter. Zunächst drohte der unfreiwillige Ausstieg von Kevin Costner, der Gerüchten zufolge für das Staffelfinale zurückzukehren will. Dann soll es mit den anderen Stars und dem Studio Paramount Streit um die Gagen für eine weitere Serie im Yellowstone Universum geben. Dies dementierte kürzlich Beth-Darstellerin Kelly Reilly, ließ aber auch verlauten, dass man sich noch nicht einig sei, wie es in Zukunft weitergehe.

Genug Stoff über die moralisch fragwürdigen Cowboys gibt es aber. Immerhin ist die Dutton Ranch seit Jahrhunderten im Familienbesitz und hat so einiges zu erzählen. Von der Historie berichten insgesamt vier weitere Serien. Außerdem ist das Spin-off Yellowstone: 6666 in Planung. Serienschöpfer Taylor Sheridan kaufte sich die titelgebende Four Sixes Ranch, in deren Schatten er aufwuchs.

Damit konnte er das 350 Millionen teure Anwesen mit seinen 270.000 Hektar Land vor der Zerteilung bewahren. Wann genau das Spin-off zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten, immerhin hat Sheridan mit den bevorstehenden Prequels und der Fortsetzung 2024 genug zu tun.

Sheridan wolle dem Projekt auch eine große Fürsorge zukommen lassen, immerhin sei die Ranch anders als Yellowsten kein fiktiver Ort. Die Four Sixes Ranch seht ihr übrigens zum ersten Mal in Staffel 4 von Yellowstone.

