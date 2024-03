Nach bitterem Yellowstone-Streit will Kevin Costner doch wieder zurückkehren – aber es gibt ein großes Problem

Eine unerwartete Wendung im Yellowstone-Drama: Nachdem Hauptdarsteller Kevin Costner die Western-Serie verlassen hat, will er nun doch für das Finale des Serien-Überfliegers zurückkehren.

An diesem Punkt lässt es sich wirklich nicht mehr sagen, was aufregender ist: Die Konflikte, die sich im Rahmen der Geschichte von Yellowstone zutragen, oder die hinter den Kulissen der extrem erfolgreichen Western-Serie. Spätestens seit dem Ausstieg von Hauptdarsteller Kevin Costner geht es drunter und drüber.

Costner hat sich mit Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan verkracht und der Serie den Rücken gekehrt. Der perfekte Western-Ersatz war schnell gefunden: Costner arbeitet derzeit an seinem Horizon-Epos, dessen erster Teil diesen Sommer ins Kino kommt. Doch nun ist auf einmal wieder von einer Yellowstone-Rückkehr die Rede.

Kehrt Kevin Costner im Yellowstone-Finale zurück? Neues Gerücht zur Western-Serie schürt Fan-Hoffnungen

Wie Puck exklusiv erfahren hat, zeigt Costner plötzlich unerwartetes Interesse, als John Dutton ins Yellowstone-Universum zurückzukehren. Bei Puck ist von einem Cameo im Finale der Serie die Rede, was durchaus passen würde, um die Geschichte zu einem stimmigen Schluss zu führen. Allerdings gibt es diverse Hindernisse.

Paramount+ Kevin Costner als John Dutton in Yellowstone

Das größte Problem: Die Entwicklung der zweiten Hälfte der 5. Staffel ist bereits sehr weit vorangeschritten. In wenigen Wochen sollen die Dreharbeiten starten. Die Drehbücher werden gerade finalisiert. Es ist fraglich, ob sich John Dutton so leicht in das Finale einbauen lässt, nachdem Sheridan komplett ohne die Figur geplant hat.



Wie Puck schreibt, lässt sich derzeit nicht absehen, ob Sheridan gewillt ist, seine Vision auf den Kopf zu stellen. Dass Costner nochmal bei Yellowstone vorbeischaut, wird trotzdem immer wahrscheinlicher. Nicht zuletzt gab es schon im Februar Gerüchte, dass Yellowstone nicht ohne den Patriarchen der Dutton-Familie enden wird.

Wann erscheint das Finale von Yellowstone?

Die zweite Hälfte der 5. Staffel startet im November 2024 bei Paramount+. Damit ist das Yellowstone-Universum aber noch lange nicht am Ende. Geplant ist eine Fortsetzung der Hauptserie sowie eine 2. Staffel des Spin-offs 1923 mit Harrison Ford und Helen Mirren. Darüber hinaus sind diverse weitere Ableger des Western-Hits geplant.

