Krise bei Yellowstone geht weiter: Beth-Darstellerin muss alarmierende Gerüchte abwehren

Hinter den Kulissen von Yellowstone brodelt es. Nun dementiert Beth-Darstellerin Kelly Reilly Gerüchte, dass auch sie Teil der Krise ist.

Yellowstone ist ein Quoten-Hit, der ein ganzes Imperium hervorgebracht hat. Aber wie Game of Thrones- und Bayern München-Fans wissen, können große Erfolge einen direkt in den Abgrund befördern. Erfolg gebiert Ansprüche und Machtkämpfe. So auch bei der Western-Serie von Taylor Sheridan.

Am Anfang der laufenden Yellowstone-Krise stand das Zerwürfnis mit Hauptdarsteller Kevin Costner, das zum frühzeitigen Ende der Hauptserie führen wird. Dazu gesellten sich Meldungen über die Co-Stars Kelly Reilly, Cole Hauser und Luke Grimes, die ebenfalls Konflikte versprachen. Nun hat sich Kelly Reilly dazu geäußert.

Die Yellowstone-Gerüchte und was Beth-Darstellerin Kelly Reilly dazu sagt

Yellowstone wird enden, aber in Form einer neuen Serie ohne Kevin Costner weitergehen. Im Februar berichteten wir von Gehaltsforderungen, die Reilly, Hauser und Grimes angeblich für die geplante Serie gestellt haben. Damals meldete der gut vernetzte Journalist Matthew Belloni, dass das Trio 1,25 Millionen US-Dollar pro Folge verlangt. Paramount, so Belloni, weigere sich aber, das allen drei zu zahlen.

Kelly Reilly wurde kürzlich nach diesem Gerücht gefragt. In einem Interview mit der Radio Times erklärte sie:

Mir geht es nur darum, [die Hauptshow] mit so viel Sorgfalt, Leidenschaft und Liebe zu Ende zu bringen, wie ich aufbringen kann, um sie zu gestalten. [...] Und was darüber hinaus geht? Es gibt Diskussionen, wissen Sie. Glauben Sie nicht alles, was Sie lesen. Das ist nur Unsinn. Aber wir werden, Sie wissen schon, abwarten und sehen. Ich habe im Moment noch keine Antwort. Aber wir werden sehen.

Im Podcast erklären wir die Krise um Yellowstone – und was die Serie so erfolgreich macht:

Reilly dementiert also die "Gerüchte", aber sie gibt gleichzeitig keine Entwarnung, was ihre Zukunft in dem Western-Universum angeht. Eine Entscheidung über die Beteiligung des Dutton-Trios an der neuen Serie wurde offenbar noch nicht gefällt, Verträge nicht unterschrieben.

Wann startet die neue Yellowstone-Serie?

Bevor die Yellowstone-Fortsetzung erscheint, muss das Original enden. Die zweite Hälfte der 5. Staffel startet im November 2024 bei Paramount+.

Darüber hinaus befindet sich eine 2. Staffel von 1923 in Arbeit, in der Harrison Ford und Helen Mirren zurückkehren. Die Nachfolge-Serie von Yellowstone hat hingegen noch keinen Starttermin.