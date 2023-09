Nachdem Tausende Hoffnung hatten: Eine der besten Netflix-Serien wird nicht (!) für 2. Staffel zurückkehren, aber es gibt wenigstens eine gute Nachricht

Im Netz gab es immer wieder inoffizielle Ankündigungen zu einer 2. Staffel von Netflix' Das Damengambit. Der Streaming-Dienst hat diese Hoffnung endgültig zerschlagen.

Mit Das Damengambit schufen Regisseur Scott Frank und Hauptdarstellerin Anya Taylor-Joy eine der besten Serien 2020. Die Roman-Adaption rund um eine geniale Schach-Spielerin, die gegen persönliche Abgründe kämpfen muss, schlug damals bei Netflix ein. Mit einem überragenden Durchschnitt von 8,2 zählt sie auch bei der Moviepilot-Community zu den absoluten Highlight-Serien des Streaming-Dienstes.

Seitdem gab es immer wieder Gerüchte und inoffizielle Meldungen über eine mögliche 2. Staffel von Das Damengambit. Die Hoffnung darauf wurde jetzt aber endgültig begraben.

Netflix' Das Damengambit geht nicht weiter, aber es gibt eine gute Nachricht

Chess.com fragte bei Netflix nach und die Antwort ist eindeutig:



Es wird keine Wieterführung der Serie geben.



Im Interview mit Deadline sagte Showrunner Scott Frank bereits 2021, dass es definitiv keine 2. Staffel des Netflix-Hits geben wird:

Ich habe das Gefühl, dass wir die Geschichte erzählt haben, die wir erzählen wollten, und ich mache mir Sorgen – lass es mich anders formulieren – ich habe Angst, dass wir, wenn wir versuchen, mehr zu erzählen, das ruinieren würden, was wir bereits erzählt haben.

Als Miniserie mit sieben Episoden bleibt Das Damengambit also abgeschlossen. Der ausführende Produzent William Horberg fügte im Deadline-Interview damals noch hinzu, dass er, Frank und Anya Taylor-Joy weiter zusammenarbeiten wollen. Wenn die richtige Story gefunden wird, setzt das Team die Kollaboration mit einem neuen Stoff fort.

Darum geht es in Das Damengambit bei Netflix

Die Handlung der Miniserie basiert auf dem Roman The Queen's Gambit von Walter Tevis aus dem Jahr 1983. Die Geschichte dreht sich um das achtjährige Waisenmädchen Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), die ihren Alltag mit Schachspielen verbringt. Im Alter von 16 Jahren spielt sie dann bereits gegen Profis bei den U.S. Open, doch Beth kommt immer wieder ihre andere Abhängigkeit in die Quere: die starke Pillen-Sucht.

