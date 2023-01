Das Damengambit Staffel 2 bei Netflix: Wird der Schach-Thriller mit Anya Taylor-Joy wirklich fortgesetzt?

Für einen kurzen Augenblick sah es gestern so aus, als würden wir eine 2. Staffel der Netflix-Serie Das Damengambit erhalten. Hinter der vermeintlichen Ankündigung steckt jedoch etwas anderes.

Anya Taylor-Joy ist inzwischen ein großer Name in Hollywood. Allein letztes Jahr war sie in drei namhaften Filmen zu sehen, die unterschiedlicher kaum sein könnten: The Northman, The Menu und Amsterdam. Ihr bisher größter Erfolg fand jedoch nicht im Kino, sondern bei Netflix statt. Die Rede ist von Das Damengambit.



Bei Das Damengambit handelt es sich um eine Verfilmung des Romans The Queen's Gambit von Walter Tevis. Erzählt wird die Geschichte von Beth Harmon, die als Waise aufwächst und sich in den 1960er Jahren in ein absolutes Schachgenie verwandelt. Konzipiert wurde Das Damengambit als Miniserie mit sieben Episoden.

Das Damengambit Staffel 2 bei Netflix: Das steckt hinter der vermeintlichen Ankündigung

Am 23. Oktober 2020 wurde die Serie bei Netflix veröffentlicht und wurde zum Mega-Hit. Seitdem steht die Frage im Raum, ob Das Damengambit fortgesetzt wird. Creator Scott Frank sprach sich in der Vergangenheit mehrmals dagegen aus. Doch dann ließ Taylor-Joy gestern Nachmittag die Worte "The Queen's Gambit 2" auf Twitter verlauten.

Netflix hat in der Vergangenheit des Öfteren mit unerwarteten Ankündigungen überrascht. Hinter dem Tweet, der auf eine 2. Staffel von Das Damengambit hindeutete, steckt jedoch nichts Offizielles. Wie Taylor-Joy später auf Instagram aufklärte, wurde ihr Twitter-Account gehackt. Das Damengambit bleibt eine Miniserie.

Der einzige Ausbau der Marke, der uns in Zukunft erwartet, ist ein Mobile Game, das letztes Jahr im Zuge der Geeked Week von Netflix vorgestellt wurde. The Queen's Gambit: Chess bringt euch zurück in die Welt von Beth Harmon und lässt euch selbst zu Schachprofis werden. Von einer 2. Staffel sind wir hier aber weit entfernt.

