Nächste Serie der Game of Thrones-Macher bekannt: Es geht um einen der bekanntesten Morde in der Geschichte der Menschheit

Mit Game of Thrones haben David Benioff und D.B. Weiss eine der größten Serien unserer Zeit geschaffen. Jetzt bringen sie eine historische True-Crime-Geschichte bei Netflix in Stellung.

In den vergangenen Jahren ging es drunter und drüber für David Benioff und D.B. Weiss. Das Game of Thrones-Finale kam bei vielen Fans gar nicht gut an. Ihre HBO-Nachfolgeserie, das Historien-Epos Confederate, ist bereits in der Planungsphase gescheitert. Auch ihre Star Wars-Trilogie hat nie das Licht der Welt erblickt.

Inzwischen haben Benioff und Weiss bei Netflix einen neuen Heimathafen gefunden. Bei dem Streaming-Dienst startet in Kürze die Science-Fiction-Serie 3 Body Problem, an deren Entwicklung sie maßgeblich beteiligt waren. Wie der Hollywood Reporter berichtet, steht ihr nächstes Netflix-Projekt auch schon fest: Death by Lightning.

Death by Lightning: Neue Serie der Game of Thrones-Macher über die Ermordung des 20. Präsidenten der USA

Death by Lightning ist eine True-Crime-Serie historischen Ausmaßes: Erzählt wird die Geschichte von James Garfield, dem 20. Präsidenten der Vereinigten Staaten von America. Die zweite wichtige Figur ist Charles Guiteau, Garfields größter Bewunderer und schlussendlich auch der Mann, der ihn am 19. September 1881 getötet hat.

Michael Shannon übernimmt die Rolle des Präsidenten, Matthew Macfadyen verkörpert den Attentäter – zwei erstklassige Schauspieler. Shannon brilliert seit Jahren in Neben- und Hauptrollen, von Shape of Water über Knives Out bis Midnight Special. Macfadyen begeisterte zuletzt in der gefeierte HBO-Serie Succession.

Grundlage für die Serie bildet der Roman Destiny of the Republic von Candice Millard, der 2011 erstmals veröffentlicht wurde. Benioff und Weiss produzieren die Verfilmung. Mike Makowsky (Bad Education) hält als Serienschöpfer und Showrunner die kreativen Zügel in Händen. Matt Ross (Captain Fantastic) übernimmt die Inszenierung.

Wann startet Death by Lightning bei Netflix?

Netflix hat kein Startdatum für die Serie bekannt gegeben. Da wir uns noch am Anfang des Projekts befinden, sollten wir nicht mit einem baldigen Start rechnen. Death by Lightning dürfte frühestens 2026 bei dem Streaming-Dienst eintreffen. Dafür könnt ihr alle Folgen von 3 Body Problem ab dem 21. März 2024 bei Netflix streamen.

