Nächster Superman-Schurke gecastet: Mit diesem deutschen Schauspieler hätte wohl kaum jemand gerechnet

Vom Theater und Arthouse-Kino zum Comic-Blockbuster: Lars Eidinger verschlägt es nach Hollywood. Künftig können wir ihn als großen DC-Bösewicht im neuen Superman-Film Man of Tomorrow sehen.

Schauspieler Lars Eidinger ist vor allem im europäischen Kino zu Hause. Einem breiten Publikum dürfte er aus Werken wie Babylon Berlin oder 25 km/h bekannt sein, ansonsten ist er häufig in Arthouse-Produktionen oder auf den Theaterbühnen zu sehen. Da überrascht es umso mehr, dass er sich nun eine Rolle im kommenden Superman-Blockbuster gesichert hat. Im DC-Film Man of Tomorrow von James Gunn wird er den legendären Schurken Brainiac verkörpern, wie The Hollywood Reporter berichtet.

Lars Eidinger als Superman-Schurke

Wie Gunn auf X verrät, habe man weltweit nach der Besetzung von Brainiac gesucht und Eidinger habe sich schließlich durchgesetzt. Brainiac gilt als einer der gefährlichsten Gegner Supermans. Der hyperintelligente Alien mit der grünen Haut tauchte erstmals 1958 in Action Comics No. 242 auf und ist berüchtigt für seine Obsession, ganze Städte zu schrumpfen und zu sammeln.

In der DC-Mythologie zwingt seine Bedrohung selbst Erzfeinde gelegentlich zur Zusammenarbeit. So auch im kommenden Man of Tomorrow, in dem sich Superman (David Corenswet) mit Feind Lex Luthor (Nicholas Hoult) verbünden muss, um überhaupt eine Chance gegen Brainiac zu haben.

Gut möglich, dass es nicht Eidingers letzte Rolle im DCU bleibt, immerhin soll das Superman-Universum kräftig ausgebaut werden. Aktuell sind 19 Filme und Serien geplant, in denen auch Brainiac wieder auftauchen könnte.

Für Eidinger wird es die erste große Rolle in Hollywood. In Noah Baumbachs Filmen Weißes Rauschen und Jay Kelly stand er zwar schon mit Top-Stars wie George Clooney und Adam Driver vor der Kamera, war hier aber nur in Nebenrollen zu sehen.

Wann läuft Man of Tomorrow im Kino?

Wie sich Lars Eidinger als gefährlicher Bösewicht schlagen wird, sehen wir dann voraussichtlich übernächstes Jahr. Der US-Kinostart ist aktuell für den 9. Juli 2027 angesetzt. Gunn führt dabei nicht nur die Regie, sondern schrieb ebenfalls das Drehbuch zum nächsten großen Superman-Abenteuer.