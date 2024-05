Nächstes Jahr kehrt eine der ikonischsten Horror-Reihen mit Teil 4 zurück, nachdem Amazon ihren Ruf komplett zerstört hat

Eine der größten Slasher-Kult-Reihen bekommt ein Reboot. Zuletzt wurde das Horror-Franchise mit einer gescheiterten Amazon-Serie neu aufgelegt. Jetzt steht die große Kino-Rückkehr fest.

In den 90ern ist mit Scream – Schrei! ein Slasher-Meilenstein erschienen, der eine Welle ähnlicher Horrorfilme hervorbrachte. Zu den bekanntesten Franchises nach dem Vorbild des Wes Craven-Klassikers gehört die Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast-Reihe. 3 Filme und eine nach einer Staffel abgesetzte Amazon Prime-Serie brachte der ebenfalls von Scream-Autor Kevin Williamson geschriebene Slasher hervor.

Letztes Jahr wurde ein Reboot zu Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast angekündigt, zu dem es jetzt eine entscheidende neue Info gibt.

Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast: Rückkehr der Horror-Reihe nach Amazon-Debakel steht fest

Laut dem Hollywood Reporter soll die Neuauflage von Ich weiß was du letzten Sommer getan hast im Sommer 2025 in die US-Kinos kommen. Die Neuauflage des Kult-Slashers wird von Jennifer Kaytin Robinson inszeniert, die unter anderem für Netflix die Thriller-Komödie Do Revenge drehte.

Die Original-Stars Jennifer Love Hewitt und Freddie Prinze Jr. sollen im Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast-Reboot wieder in ihren Rollen von damals zurückkehren. Auch wenn noch keine Details zur Handlung bekannt sind, dürfte es sich also wahrscheinlich um ein Legacyquel nach dem Vorbild der letzten beiden Scream-Fortsetzungen handeln.

Zum deutschen Kinostart des neuen Film gibt es noch keine Infos. Gut möglich, dass der neue Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast dann auch im Sommer 2025 bei uns im Kino läuft.

Neben dem Original und der gescheiterten Amazon-Serie gibt es von der Reihe bisher noch die Fortsetzungen Ich weiß noch immer was, du letzten Sommer getan hast und Ich werde immer wissen, was du letzten Sommer getan hast.

