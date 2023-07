Netflix-Alarm: Bombastischer Sci-Fi-Blockbuster, für den eine echte Boeing 747 zerstört wurde, verschwindet bald aus der Flat

Im Netflix-Abo könnt ihr gerade noch Christopher Nolans Sci-Fi-Mindfuck Tenet streamen. Der spektakuläre Blockbuster ist aber nicht mehr lange verfügbar.

Kurz vor dem Kinostart von Christopher Nolans Atombomben-Epos Oppenheimer könnt ihr den letzten Film des Meister-Regisseurs im Netflix-Abo streamen. Falls ihr Tenet nachholen oder mal wieder schauen wollt, solltet ihr euch aber beeilen. Der bombastische Sci-Fi-Mindfuck ist nur noch bis zum 16. Juli 2023 als Netflix-Stream verfügbar.

Tenet fesselt mit außergewöhnlichem Zeitreise-Konzept und bombastischer Action

In Nolans Film landet der Protagonist (John David Washington) in einer außergewöhnlichen Spionage-Welt mit komplett neuen Gesetzen der Zeit. Für seine Mission, bei der es um die Zukunft der gesamten Menschheit geht, muss er eine besondere Technik nutzen. Die sorgt dafür, dass sich Objekte und Menschen rückwärts durch die Zeit bewegen können, ohne die Gegenwart zu verlassen.

Das spektakuläre Spiel durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft lässt man am besten auf sich wirken, ohne sofort jede Szene unbedingt verstehen zu wollen.

Passagen wie der anfängliche Sturm auf die Kiewer Oper, die Heist-Sequenz am Flughafen von Oslo, die Autobahnverfolgung in Tallinn oder das brachiale Finale in den sowjetischen Ruinen sind neben der komplexen Story ein audiovisueller Hochgenuss, den Nolan als Blockbuster-Achterbahnfahrt entfesselt. Dabei fühlt sich Tenet an wie Inception, aber höllisch komplizierter und noch experimenteller!

Für Tenet wurde ein Flugzeug zerstört

Besonders für die Flughafen-Sequenz in Oslo ging Nolan keine Kompromisse ein. Wie er im Interview mit Total Film verriet, ließ er beim Dreh eine echte Boeing 747 sprengen:

Ich hatte vor, Miniaturen und Versatzstücke sowie eine Kombination aus visuellen Effekten und allem anderen zu verwenden. Bei der Suche nach Drehorten in Victorville, Kalifornien, entdeckte das Team jedoch eine Vielzahl alter Flugzeuge. Wir haben angefangen, die Zahlen zu berechnen...

Es stellte sich heraus, dass es tatsächlich effizienter wäre, ein echtes Flugzeug der realen Größe zu kaufen und diese Sequenz echt mit der Kamera durchzuführen, anstatt Miniaturen zu bauen oder den CGI-Weg zu gehen.

Podcast: Lohnt sich Netflix oder ist es Geldverschwendung?

Auch für seinen neuen Film Oppenheimer hat der Regisseur wieder auf eine spektakuläre Kombination aus praktischen und künstlichen Effekten gesetzt. Das Resultat könnt ihr euchim Kino anschauen. Dann startet Nolans Oppenheimer bei uns auf der großen Leinwand.

Beliebte Serien werden abgesetzt, das Passwort-Teilen wird unterbunden und Preise erhöht: In dieser Podcast-Folge stellen wir uns deshalb eine Frage: Lohnt sich das Netflix-Abo noch?



Wir stellen die Argumente pro und kontra Netflix vor, erklären die aktuelle Preisstruktur und die Maßnahmen gegen das Teilen von Accounts. Außerdem schauen wir uns die attraktiven Inhalte an, die der Streaming-Dienst noch bietet, und gelangen so zur Antwort: Abbestellen oder nicht?

