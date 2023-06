Netflix-Alarm: In wenigen Tagen verschwindet einer der besten Fantasy-Filme mit Keanu Reeves, der immer noch unterschätzt wird

Bei Netflix könnt ihr aktuell einen der besten Filme mit Keanu Reeves in der Hauptrolle schauen. In dem Fantasy-Thriller-Drama wird der Matrix-Star zum Opfer des Teufels.





Im Kino haben wir Keanu Reeves zuletzt in der adrenalingeladenen Action-Fortsetzung John Wick: Kapitel 4 gesehen. Drei Stunden lang prügelt er sich durch die Gegend, ehe es zu einem spektakulären Finale in den Straßen von Paris kommt. Dass Reeves Actionfilme kann, daran besteht kein Zweifel. Doch wie sieht es mit Dramen aus?

Schon in den 1990er Jahren konnte Reeves in diversen Genres sein schauspielerisches Talent unter Beweis stellen. Eine seiner eindrücklichsten Darbietungen abseits von Fäusten und Pistolen lieferte er in dem Fantasy-Thriller-Drama Im Auftrag des Teufels, in dem er gegen Schauspielgröße Al Pacino antritt.

Nur noch kurz bei Netflix: Im Auftrag des Teufels könnt ihr aktuell bei Netflix im Abo streamen. Ihr müsst euch allerdings beeilen, denn lange ist der Film nicht mehr bei dem Streaming-Dienst verfügbar. Er verschwindet am 30. Juni 2023.

Im Auftrag des Teufels bei Netflix: Großes Schauspielduell zwischen Keanu Reeves und Al Pacino

Die Geschichte von Im Auftrag des Teufels geht auf Andrew Neidermans gleichnamigen Roman zurück, der im Original den Titel The Devil’s Advocate trägt. Reeves schlüpft in die Rolle von Kevin Lomax, einem ehrgeizigen Anwalt, der schon sehr früh in seiner Karriere eine beachtliche Anzahl an Fällen für seine Klient:innen entscheiden kann.

Hier könnt ihr den Trailer zu Im Auftrag des Teufels schauen:

Im Auftrag des Teufels - Trailer (Deutsch)

Dank dieser beachtlichen Quote wird der Vorsitzende einer einflussreichen New Yorker Kanzlei auf ihn aufmerksam: John Milton. Der von Pacino verkörperte Bösewicht lockt Lomax nach New York und macht ihm ein Angebot, dass er nicht ablehnen kann. Was der junge Anwalt nicht weiß: Er lässt sich direkt mit dem Teufel ein.

Für uns als Zuschauende ist mehr als offensichtlich, dass Milton nichts Gutes im Schilde führt. Der große Reiz von Im Auftrag des Teufels besteht somit darin, Lomax dabei zu beobachten, wie sie versucht, seinengegen den Teufel höchstpersönlich zu bewahren. In anderen Worten: Reeves ist die perfekte Besetzung für diesen nicht zu unterschätzenden 1990er-Jahre-Klassiker.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.