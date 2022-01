Netflix' erstes Sci-Fi-Serien-Highlight 2022: Eine der spannendsten Zukunftsvisionen kehrt zurück

In wenigen Tagen kehrt auf Netflix die rastlose Science-Fiction-Serie Snowpiercer zurück. Zum ersten Mal scheint es so, als wäre ein Ausweg aus der düsteren Endzeitvision möglich.

Das neue Serienjahr ist noch jung. Dennoch kündigen sich die ersten Highlights an. Für Science-Fiction-Fans wird es Ende Januar bei Netflix interessant, wenn die endzeitliche Geschichte von Snowpiercer fortgesetzt wird. Hier kämpft die Menschheit in einem Zug um ihr Überleben, nachdem sich die Erde in eine ewige Eiswüste verwandelt hat.

Die Comicvorlage zur Snowpiercer-Serie Zu Amazon Zur Vorbereitung

Die Grundlage für die Snowpiercer-Serie bildet die französische Graphic Novel Schneekreuzer sowie Bong Joon-ho Verfilmung aus dem Jahr 2013. Die 3. Staffel der Serie führt uns an einen Punkt, den wir bisher noch nicht in Form von bewegten Bildern erlebt haben. Zum ersten Mal rückt die Rettung der Menschheit in Sicht.



Sci-Fi-Epos auf Netflix: Trailer zu Snowpiercer Staffel 3

Der neue Trailer zur 3. Staffel von Snowpiercer bringt uns in die post-apokalyptische Welt zurück. Die Situation an Bord des rasenden Zuges ist angespannt. Grimmige Blicke deuten zehn weitere Episoden voller nervenaufreibenden Ereignissen an. Doch dann ist auf einmal von warmen Orten die Rede, an denen die Menschheit überleben kann.

Hier könnt ihr den neuen Snowpiercer-Trailer schauen:

Snowpiercer - S03 Trailer 2 (English) HD

Nach all den Niederlagen der Vergangenheit, gibt Snowpiercer Grund zur Hoffnung, dass ein Leben außerhalb der sicheren, aber schlussendlich einengenden Zugwände möglich ist. Damit begibt sich die Serie in eine spannende Phase und erweitert ihre dystopische Sci-Fi-Prämisse mit der Aussicht auf einen Wiederaufbau der Zivilisation.

Ob Layton (Daveed Diggs), Ruth (Alison Wright) und Melanie (Jennifer Connelly) jemals das warme Land erreichen werden, ist jedoch fraglich. Immerhin treibt nach wie vor Mr. Wilford (Sean Bean) in Snowpiercer sein Unwesen und setzt alles daran, damit sich die Machtverhältnisse an Bord des Schneekreuzers nicht verändern.

Frisch bei Netflix eingetroffen: Eine der besten Fantasy-Reihen mit 10 Filmen

Die 3. Staffel von Snowpiercer startet am 24. Januar 2022 auf TNT in den USA und wird im Wochentakt ausgestrahlt. In Deutschland sind die neuen Episoden wie gewohnt einen Tag später – also ab dem 25. Januar 2022 – auf Netflix zu sehen.



Podcast: Die besten Serien des letzten Jahres

Das Serienjahr 2021 hat viele Highlights hervorgebracht. Weil es bei dem breiten Angebot von Netflix, Amazon, Apple TV+, Sky und Disney+ nicht immer einfach ist, den Überblick zu behalten, stellen wir euch rückblickend vor, was ihr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In unserer Top 21 des Jahres 2021 befinden sich neue Serien wie WandaVision und Arcane sowie neue Staffeln von Ted Lasso und Cobra Kai. Von Animationserien über Dramen und Krimis bis zu Horror, Fantasy und Science-Fiction ist für alle etwas dabei.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Freut ihr euch auf die 3. Staffel von Snowpiercer?