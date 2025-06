Netflix-Fluch gebrochen: Beliebter Yellowstone-Ersatz geht weiter, nachdem der letzte Versuch komplett scheiterte

Die Welle der Netflix-Absetzungen ist an einem Western-Drama vorbeigezogen, das Yellowstone-Fans dieses Jahr mit Nachschub versorgt hat: Staffel 2 wurde offiziell bestätigt.

Das Western-Genre hat in der Serienlandschaft durch Taylor Sheridans Yellowstone in den letzten Jahren einen unglaublichen Aufschwung erlebt und plattformübergreifend zahlreiche Nachahmer nach sich gezogen. Während zahlreiche Serien jedoch nach einer Staffel wieder eingestampft werden – wie der australische Netflix-Vertreter Territory – ist die Zukunft einer Serie gesichert, die Western-Fans erst vor wenigen Monaten auf dem Streamer beglückte: Ransom Canyon.

Yellowstone-Ersatz bei Netflix geht weiter: Ransom Canyon erhält Staffel 2

Zugegeben, die Chancen für eine Verlängerung von Ransom Canyon standen von Beginn an nicht allzu schlecht: Nicht nur wartet die Serie mit einem aktuell beliebten Genre und Stars wie Josh Duhamel (Transformers - Die Rache) und Minka Kelly (Almost Human) auf. Auch hat das Western-Drama mit der Romanreihe von Jodi Thomas eine umfangreiche Vorlage im Rücken – und schaffte es in 77 Ländern in die Top 10 über mehrere Wochen in die Netflix-Charts.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat es Netflix jetzt offiziell gemacht: Ransom Canyon wird eine 2. Staffel erhalten. April Blair, Schöpferin und Showrunnerin des Serien-Hits, ließ ihrer Begeisterung über die Verlängerung in einem Statement freien Lauf:

Ich könnte nicht glücklicher sein, dass Netflix bereit ist, sich für Ransom Canyon wieder in den Sattel zu setzen. Unsere traumhafte kleine Ecke des Texas Hill County ist voller Geschichten, die noch unerzählt sind, und wir können es kaum erwarten, sie unseren unglaublichen Fans zu erzählen. Macht euch bereit für einen weiteren Ritt.

Wann kommt Ransom Canyon Staffel 2 zu Netflix?

Wann die Produktion zur 2. Staffel von Ransom Canyon aufgenommen wird, steht aktuell noch nicht fest. Da die Western-Serie mit einer Reihe großer Namen aufwartet, müssen hier zunächst die Terminkalender abgestimmt werden. Wenn die Serie noch dieses Jahr mit dem Dreh beginnen kann, dürfen Fans ab 2026 mit einer Rückkehr auf Netflix hoffen.

Mehr:

Welche brandneuen Serien euch die Wartezeit versüßen können, erfahrt ihr in unserem Podcast:

Podcast: Die 15 besten Serien im Juli bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juli, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Juli umfassen neben der neuesten Staffel der derzeit besten Star Trek-Serie auch die mit Spannung erwartete Dexter-Rückkehr, Kriminachschub für NCIS-Fans sowie das Netflix-Finale eines Fantasy-Epos und bildgewaltige Science-Fiction.