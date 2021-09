Netflix' größte Fantasy-Serie geht weiter: 3. Staffel, 2 Clips & ein langer Trailer für The Witcher mit Henry Cavill

Festtag für The Witcher-Fans: Netflix hat massenhaft großartige Neuigkeiten für die Fantasy-Serie mit Henry Cavill veröffentlicht.

Beim Tudum-Event von Netflix haben sich The Witcher-Neuigkeiten überschlagen. Das Wichtigste: Die Fantasy-Serie mit Henry Cavill geht auch nach der kommenden 2. Staffel weiter. Die 3. Staffel ist bestätigt!

Außerdem wird es einen weiteren Animationsfilm aus dem Universum geben sowie eine familienfreundliche Auskopplung. Dazu kommen zwei spannende Clips und ein langer Trailer, die ihr euch hier ansehen könnt. Weiter unten findet ihr alle wichtigen Neuigkeiten und Infos zu Staffel 2.

The Witcher Staffel 2: Der lange Trailer ist eine Mischung aus Rückblick mit neuem Material

The Witcher Staffel 2 - Trailer 2 (English) HD

The Witcher Staffel 2, Clip 1 zeigt Ciris überstürzte Flucht

The Witcher Staffel 2 - Trailer 2 (English) HD

The Witcher Staffel 2, Clip 2 verrät Hintergründe zu Geralts gefährlicher Verbindung mit Ciri

The Witcher Staffel 2 - Clip 1 Nivellen (English) HD

Start bei Netflix: Wann kommt The Witcher Staffel 2?

Im Rahmen der WitcherCon wurde im Juli 2021 das Startdatum der The Witcher-Fortsetzung erstmals bekannt gegeben. Die 2. Staffel wird erneut 8 Episoden umfassen und startet am 17. Dezember 2021 bei Netflix.

Die Geschichten werden in The Witcher Staffel 2 adaptiert

Das Erbe der Elfen : Der erste Hexer-Roman der Pentalogie-Hauptreihe beginnt nach dem Ende des Ersten Nilfgaard-Krieges und bietet die Vorlage für Staffel 2.

: Der erste Hexer-Roman der Pentalogie-Hauptreihe beginnt nach dem Ende des Ersten Nilfgaard-Krieges und bietet die Vorlage für Staffel 2. Ein Körnchen Wahrheit aus dem Buch Der letzte Wunsch soll in Staffel 2 adaptiert werden. Das deutet bereits die schockierende erste Szene von Staffel 2 an.

aus dem Buch Der letzte Wunsch soll in Staffel 2 adaptiert werden. Das deutet bereits die schockierende erste Szene von Staffel 2 an. Ein Eissplitter : Setbilder von Geralt und Istredd lassen vermuten, dass die Kurzgeschichte aus dem Band Das Schwert der Vorsehung verfilmt wird.

: Setbilder von Geralt und Istredd lassen vermuten, dass die Kurzgeschichte aus dem Band Das Schwert der Vorsehung verfilmt wird. Zeit des Sturms: Ob die 2. Staffel auch den Prequel-Roman, der vor den Ereignissen der Hauptreihe spielt, integriert, ist noch nicht bekannt.

Wie geht es in der 2. Staffel von The Witcher auf Netflix weiter?

Achtung, Spoiler zu The Witcher Staffel 1: Die 1. Staffel von The Witcher endet mit der Schlacht von Sodden und dem ersten Aufeinandertreffen von Geralt und Ciri. Als kleinen Cliffhanger lässt die Staffel das Schicksal von Yennefer offen, die nach der Schlacht verschwunden zu sein scheint. Hier wird die 2. Staffel direkt anknüpfen.

Denn nach der Schlacht entdeckt Geralt in Das Schwert der Vorsehung die Gräber der gefallenen Zauberer der Schlacht. Aber keine Angst, Yennefer überlebt. Auch das Schicksal von Zauberin Triss (Anna Shaffer) ist am Ende offen. Diese wurde tödlich verwundet. Doch ein Blick auf die Vorlage bringt uns Erleichterung, denn Triss kann glücklicherweise reanimiert werden.

Die besten Netflix-Filme 2021

Netflix-Filme haben nicht immer den besten Rufen, doch wer genau hinsieht, kann einige tolle Streifen im Programm der selbst produzierten Originals und eingekauften Exclusives entdecken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Film-Tipps des aktuellen Netflix-Jahres reichen dabei von spannenden Dokumentationen bis zu ungewöhnlicher Action und spaßigen Animationsfilmen für die ganze Familie.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was wollt ihr unbedingt noch in der neuen Staffel The Witcher sehen?