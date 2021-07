Die größte Netflix-Fantasy-Serie: Start von The Witcher Staffel 2 steht fest & ein neues Kampf-Bild von Ciri gibt's auch

Der Start von The Witcher Staffel 2 wurde auf der WitcherCon von Netflix bekanntgegeben. Die neuen Folgen kommen fast genau 2 Jahre nach der ersten Staffel.

Sind Henry Cavills hart antrainierte Schwertkampfkünste noch frisch? Muss er sein ikonisches Geknurre jetzt wieder ganz neu einstudieren? Wissen die Fans überhaupt noch, was in der chaotischen ersten Staffel The Witcher passierte?



Die WitcherCon, ein neues Event von Netflix, läuft derzeit und alle Fans warten auf den langen Trailer und das Startdatum für Staffel 2. Jetzt ist immerhin der Start für die größte und wichtigste Fantasy-Serie von Netflix bekannt.

The Witcher Staffel 2 startet am17. Dezember 2021.

Hier ist außerdem ein neues Bild von Ciris Training in Staffel 2:

Eine Fortsetzung dieses Bildes im Grunde:

Und hier haben wir Party- Jaskier (Joey Batey), ebenfalls ganz frisch:

In diesem Video werden die Episoden-Titel der 2. Staffel The Witcher enthüllt, die Botschaften und Hinweise auf die Handlung enthalten:

The Witcher Staffel 2 - Clip Episoden-Titel (English)

Wie geht es in der 2. Staffel von The Witcher auf Netflix weiter?

Achtung, Spoiler zu The Witcher Staffel 1: Die 1. Staffel von The Witcher endet mit der Schlacht von Sodden und dem ersten Aufeinandertreffen von Geralt und Ciri. Als kleinen Cliffhanger lässt die Staffel das Schicksal von Yennefer offen, die nach der Schlacht verschwunden zu sein scheint. Hier wird die 2. Staffel direkt anknüpfen.

Denn nach der Schlacht entdeckt Geralt in Das Schwert der Vorsehung die Gräber der gefallenen Zauberer der Schlacht. Aber keine Angst, Yennefer überlebt. Auch das Schicksal von Zauberin Triss (Anna Shaffer) ist am Ende offen. Diese wurde tödlich verwundet. Doch ein Blick auf die Vorlage bringt uns Erleichterung, denn Triss kann glücklicherweise reanimiert werden.

Die 2. Staffel wird sich voraussichtlich an den Geschehnissen des Romans Das Erbe der Elfen orientieren und laut der Showrunnerin weniger verwirrend als die 1. Staffel werden. Das heißt weniger wirre Zeitebenen.

Für Geralt und Ciri, deren wechselwirksame Beziehung in Staffel 2 eine besondere Rolle spielt und nun eingehender beleuchtet werden soll, bedeutet dies, dass er sie nach Kaer Morhen, dem Sitz der Hexer, bringt. Dort soll sie lernen, mit ihren Kräften umgehen zu können. Da sie eine erfahrene Lehrerin braucht, wird Ciri schließlich auf Yennefer treffen, die sie in Magie unterrichtet. Wir werden also in Staffel 2 mehr über Ciris Kräfte erfahren.

Ähnlich wie in Staffel 1 wird Geralt vermutlich erneut auch alleine Abenteuer erleben, während Ciri und Yennefer ihren eigenen (gemeinsamen) Handlungsstrang bekommen. Dabei trifft Geralt auf den gefährlichen Zauberer Rience, der auf der Suche nach Ciri ist. Unterdessen brodelt im Norden ein erneuter Konflikt nach dem Waffenstillstand mit Nilfgaard, in dem Ciri eine Schlüsselrolle spielt.

