Netflix' größter Star kehrt zurück: Neuer Trailer erinnert an Adam Sandlers besten Film

Der beste Film von Adam Sandler ist ein Netflix-Meisterwerk. Sein nächster Film für den Streamer könnte in dieselbe Richtung gehen, wie ein neuer Trailer zeigt.

Adam Sandler ist für manche ein Clown, der nur Blödel-Komödien wie Leg dich nicht mit Zohan an dreht. Das stimmt nicht. Gerade für Netflix bewies er mit Meisterwerken wie Der schwarze Diamant großes Talent für ernste Rollen. Daran erinnert auch der jüngste Trailer zu seinem Film Hustle, der ebenfalls über den Streamer veröffentlicht wird.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Hustle an:

Hustle - Trailer 2 (Deutsch) HD

Adam Sandler kämpft für Netflix mit Leidenschaft und Verzweiflung

Er spielt den alternden Basketball-Scout Beret, der in dem jungen Spanier Bo (Juancho Hernangomez) ein einzigartiges Talent entdeckt. Dafür muss er den Spieler erst einmal in die USA bringen. Und dort warten gewaltigen Hürden auf die beiden, von denen die Abneigung von Berets Chef (Ben Foster mit der Frisur seines Lebens) nur eine ist.

Das erinnert mit Der schwarze Diamant an einen von Sandlers besten Filmen. Immerhin Auch hier geht es um einen Besessenen, der aus purer Leidenschaft alles auf eine Karte setzt. Darüber hinaus besitzen beide Filme in unterschiedlichen Gewichtungen eine Basketball-Thematik.

Wann kommt Adam Sandlers neuester Film zu Netflix?

Ob Hustle auch die Qualität seines Netflix-Onkels besitzt, können Fans bald überprüfen. Das Sport-Drama soll am 8. Juli 2022 veröffentlicht werden. Regie führte Jeremiah Zagar, der auch für den sehenswerten We the Animals verantwortlich war.

