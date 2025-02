Netflix' größtes Thriller-Universum wächst: 2 (!) neue Harlan Coben-Serien starten schon im März

Wenige Serien sind bei Netflix so beliebt wie Krimi-Thriller-Stoffe jeglicher Art. Kein Wunder, dass der Streaming-Dienst nicht zögert, wenn es um die Verfilmung weiterer Harlan Coben-Romane geht.

Moment, kam nicht gerade erst eine neue Harlan Coben-Serie zu Netflix? Ja, das habt ihr euch nicht nur eingebildet. Zum Start ins neue Jahr präsentierte der Streamer mit Ich vermisse dich den jüngsten Ableger aus dem stetig wachsenden Krimi-Thriller-Universum, das inzwischen neun (!) Titel umfasst. Nachschub ist schon auf dem Weg.

Lag zuletzt ein Jahr Wartezeit zwischen den neuen Coben-Projekten bei Netflix, wird die Veröffentlichungsfrequenz nun ordentlich angezogen. Bereits Anfang März startet die nächste Verfilmung – und die kommt nicht allein. Wenige Wochen später trifft ein weiterer Kriminalfall ein, der zum Miträtseln und Mitfiebern einlädt.

Thriller-Nachschub bei Netflix: Kein böser Traum und In seinen Händen erweitern den Coben-Kosmos

Damit ihr nicht die Übersicht verliert, schlüsseln wir euch nachfolgend die Startdaten der neuen Serien auf. Darüber hinaus haben wir einen praktischen Überblick mit allen Coben-Serien bei Netflix erstellt. Wichtig: Ihr müsst nicht jede Geschichte kennen, da diese weder durch Figuren noch Handlungsstränge miteinander verbunden sind.

Die neuen Harlan Coben-Serien im März bei Netflix:

Kein böser Traum startet am 5. März 2025



In seinen Händen startet am 26. März 2026



Darum geht es in den neuen Harlan Coben-Serien Kein Böser Traum und In seinen Händen

Bei Kein böser Traum handelt es sich um eine polnische Adaption des gleichnamigen Romans, der die Geschichte der Ehefrau Greta erzählt, die ein rätselhaftes Foto erhält und daraufhin ihr gesamtes Leben infrage stellen muss. Nach und nach kommen mehr düstere Geheimnisse zum Vorschein, die mit ihrer Vergangenheit verbunden sind.

Hier könnt ihr den Trailer zu Kein böser Traum anschauen:

Kein böser Traum - S01 Trailer (Deutsch) HD

Ähnlich unheimlich geht es in In seinen Händen weiter. Dieses Mal haben wir es mit einer argentinischen Verfilmung zu tun, die sich der Geschichte einer Musterschülerin annimmt, die eines Tages ohne Vorwarnung verschwindet. Kaum beginnen die Behörden mit der Ermittlung, werden die Abgründe eines Vorstadtidylls enthüllt.

Alle bisherigen Harlan Coben-Serien bei Netflix:

Darüber hinaus befinden sich mit Suche mich nicht und Nur für dein Leben zwei weitere Coben-Serien in Planung. Die haben bisher allerdings noch kein konkretes Startdatum erhalten. Vorerst dürften wir sowieso mit Kein böser Traum und In seinen Händen gut versorgt sein, ganz zu schweigen von den Krimi-Alternativen bei Netflix.

So international wie die Coben-Verfilmungen bei Netflix aufgestellt sind, verwundert nur, dass wir noch keine Serie aus Deutschland bekommen haben. Aber wer weiß, vielleicht gibt Netflix in Zukunft noch ein entsprechendes Projekt in Auftrag. An Vorlagen, die verfilmt werden können, sollte es zumindest nicht mangeln.