Netflix-Hit The Madness mit Colman Domingo: Der Star ist aus 109 Folgen Zombie-Apokalypse bekannt

Vor Netflix bekämpfte er Zombies: Das sind die größten Rollen von The Madness-Star Colman Domingo

Im The Walking Dead-Ableger Fear the Walking Dead war Domingo vom Start im Jahr 2015 bis zum Ende 2023 in 109 Folgen zu sehen. Er spielte den Überlebenskünstler Victor Strand, den eine Freundschaft mit Protagonistin Madison (Kim Dickens) verband. Durch grausame Entscheidungen entwickelte er sich aber zum Ende der Serie hin in eine eher finstere Richtung.

Auch außerdem des gigantischen Zombie-Franchise war Domingo oft zu sehen: So spielte er etwa in den gefeierten Dramen Lincoln und Selma mit, als Hauptdarsteller in Sing Sing ist er gegenwärtig für einen Golden Globe nominiert. Acht Folgen lang verkörperte er bisher Ali in Euphoria. Zu seinen weiteren Filmen gehören unter anderem Die Farbe Lila, Rustin oder Candyman.

Mit Blick auf seine kommenden Rollen scheint ihm außerdem eine rosige Zukunft bevorzustehen: Neben einer Sprecherrolle in Your Friendly Neighborhood Spider-Man als Norman Osborn wird er im Netflix-Bombast The Electric State und Steven Spielbergs nächstem Sci-Fi-Film auftreten.

