Netflix korrigiert peinlichen One Piece-Fehler, für den Fans verzweifelt nach Erklärungen gesucht haben

Im Trailer zur One Piece-Serie von Netflix hat sich ein Fehler versteckt, der jetzt korrigiert wurde. Die Fans hatten aber bereits schräge Theorien und Erklärungen.

In wenigen Wochen startet mit One Piece das wohl größte Serien-Ereignis des Sommers bei Netflix. Anime-Fans warten gespannt darauf, ob die Live-Action-Verfilmung der beliebten Vorlage Eiichiro Odas gerecht wird. Netflix scheut keine Kosten und Mühen, um den Anime-Fluch endlich zu brechen. In den ersten Trailer hat sich trotzdem ein peinlicher Fehler eingeschlichen.

Selbst die größten Serien sind nicht frei von Filmfehlern, die überhaupt nicht in die jeweilige Welt passen. Game of Thrones verwirrte mit Plastikflaschen und Kaffebechern. Und selbst in The Walking Dead vergisst ein Star ständig sein Handy in der Hosentasche. Im Fall von One Piece sieht die Sache aber anders aus. Hier bemerkte Netflix den Fehler schon lange vor dem Serien-Start – und korrigierte ihn.

Eine Smartwatch in One Piece? Netflix korrigiert die Trailer-Panne

Im Trailer zu One Piece ist die Hinrichtung des Piratenkönigs Gol D. Roger (Michael Dorman) zu sehen, dessen Tod ein neues Zeitalter der Piraterie und Schatzsuche eröffnet. Unter den zahlreiche Schauslustigen ist eine Frau zu erkennen, die eine Smartwatch trägt. Netflix bemerkte die Panne und veröffentlichte kürzlich eine neue Version des Trailers ohne technische Gadgets.

Vielleicht hätte Netflix diese Panne überhaupt nicht beheben müssen. Denn in den sozialen Netzwerken gab es erstaunlich wenig Spott für die Piraten-Smartwatch. Stattdessen suchten Fans des Manga und des Anime händeringend nach Theorien und Erklärungen. Denn in der Welt von One Piece scheint nichts unmöglich zu sein:



Ist die Frau vielleicht eine Geheimagentin der Cipher Pol und ihre Uhr ein spezielles Spionage-Werkzeug?

Die meisten Fans waren aber überzeugt, dass die One Piece-Serie von Netflix mit der versteckten Smartwatch eine Geschichte vorbereitet, die in der Anime-Serie noch gar nicht zu sehen war. Im aktuellen Manga-Arc verschlägt es die Strohhut-Piraten nämlich auf die futuristische Insel Egghead, auf der es jede Menge fortschrittlicher Technologien zu entdecken gibt.



Am Ende war es wohl keine Egghead-Uhr oder das Apple-Modell eines Log-Ports, sondern einfach nur ein simpler Filmfehler. Eines ist aber schon jetzt sicher: One Piece-Fans werden ganz genau hinschauen, wenn die Serie endlich auf Netflix startet.

Wann startet One Piece bei Netflix?

Die erste Staffel der One Piece-Serie ist ab dem 31. August 2023 auf Netflix zu sehen. Alle acht Episoden werden ab 9.00 Uhr deutscher Zeit zum Streamen verfügbar sein. Mit den ersten acht Folgen adaptiert die Realverfilmung von One Piece die sogenannte Eastblue-Saga, die ungefähr die ersten 60 Folgen der Anime-Serie umspannt.