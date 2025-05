Netflix löscht die aufwendigste Black Mirror-Folge – ihr könnt sie nur noch 5 Tage streamen

Sieben Staffeln lang lehrt die Netflix-Serie Black Mirror uns nun schon dystopisch das Fürchten. Doch die aufwendigste und ambitionierteste Sonderfolge verschwindet komplett.

Nach sieben Staffeln Black Mirror hat wohl jede:r eine persönliche Lieblingsfolge. Vielleicht feiert ihr den bissigen Zynismus von Das Leben als Spiel aus Staffel 1? Oder seid ihr eher Fans des queeren Tech-Optimismus von San Junipero aus Season 3?

Es besteht jedoch kaum ein Zweifel daran, welches die bis dato aufwendigste Episode der Sci-Fi-Anthologie von Netflix ist. Doch ausgerechnet diese verschwindet am 12. Mai 2025 für immer aus dem Angebot des Streaming-Dienstes.

Netflix streicht Black Mirror: Bandersnatch aus dem Streaming-Angebot

Mit Black Mirror: Bandersnatch präsentierten Netflix, Serien-Mastermind Charlie Brooker und Regisseur David Slade 2018 ein interaktives Special zur Sci-Fi-Anthologie. Zuschauer:innen navigieren sich darin mit eigenen Entscheidungen durch die Geschichte des Programmierers Stefan Butler (Fionn Whitehead ), der ein sogenanntes Choose Your Own Adventure-Buch als Videospiel umsetzen will. Dabei werden Fragen zur linearen Natur von Erzählungen und dem freien Willen von Charakteren aufgeworfen. Gedreht wurden dafür über fünf Stunden Material, das pro Durchlauf ein Bandersnatch-Erlebnis in Spielfilmlänge ergibt.

Laut What's on Netflix markiert das Verschwinden von Black Mirror: Bandersnatch, zusammen mit der Löschung des ähnlich gestrickten Unbreakable Kimmy Schmidt-Specials, das Ende der interaktiven Netflix-Ära. Der Streaming-Dienst hatte bereits damit angefangen, Inhalte aus der interaktiven Sparte herunterzufahren, da sie im brandneuen Interface des Streamers nicht mehr laufen würden. Banderstnatch und Kimmy Schmidt zählten jedoch bisher noch zu vier Titeln, die verschont blieben.

Fans und Black Mirror-Komplettisten werden es in Zukunft schwer haben, die vollständige Serie zu erleben. Zumal man sich innerhalb der neuen Einzelepisoden auch hin und wieder auf Bandersnatch bezieht. Zuletzt erst in Staffel 7 mit der Folge Spielzeug, in der Will Poulter und Asim Chaudhry sogar wieder ihre Rollen als Game-Producer einnahmen.

Bleiben immerhin noch 33 weitere Black Mirror-Geschichten, die es zu entdecken gibt. Ob es auch noch eine 8. Staffel geben wird, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest.