Netflix' nächste große Fantasy-Serie zeigt Game of Thrones-Star als neuen Lucifer

Netflix bringt in der neuen großen Fantasy-Serie The Sandman, die noch dieses Jahr startet, einen Game of Thrones-Star als neuen Lucifer in Stellung und gewährt nun einen ersten Video-Einblick.

Unter all den Fantasy-Serien, die noch dieses Jahr kommen hat sich Netflix mit The Sandman die Verfilmung der beliebten Comics von Neil Gaiman vorgeknöpft. Dieser Vorlage entsprang bereits die letztes Jahr nach 6 Staffeln beendete Serie Lucifer. Von ihr losgelöst fährt die diesjährige Netflix-Serie eine Neuinterpretation des Teufels auf – und zeigt nun in einem ersten Video Einblicke auf den Game of Thrones-Star, der ihn spielt: Gwendoline Christie.

Fantasy-Fest: Gwendoline Christie spielt Lucifer in Netflix' The Sandman

Dass Gwendoline Christie Lucifer in The Sandman verkörpert wird, ist schon fast ein Jahr lang bekannt. Bisher hielt sich der Streaming-Dienst mit Einblicken allerdings bedeckt. Bis jetzt: Zu Netflix' bevorstehendem virtuellen Fan-Fest, der "Geeked Week" vom 6.-10. Juni, wurde nun ein Video veröffentlicht, das bereits bekannte, aber auch noch kommende Titel im Programm feiert. Es zeigt uns am Ende die Game of Thrones-Schauspielerin der Brienne als Herrin der Unterwelt.

Seht hier Gwendoline Christies Lucifer in The Sadman (bei 1:49):

Geeked Week - Netflix Trailer (English) HD

Im Zentrum der Fantasy-Serie The Sandman steht Dream (Tom Sturridge), der als Herrscher der Traumwelt die Artefakte seiner Macht zusammensuchen muss. Nach 105 Jahren in menschlicher Gefangenschaft hat er dabei noch die eine oder andere Rechnung offen und begegnet unterwegs mächtigen Geschwistern und Bekannten.

Stilistisch und im Tonfall soll The Sandman eine überraschende "Wundertüte" der Abwechslung werden. Insofern ist es auch passend, dass nach Lucifer-Star Tom Ellis Gwendoline Christie eine völlig neue Interpretation der uralten ikonischen Rolle abliefert. Nur die Teufelsflügel sind natürlich Pflicht.

Wann startet die Fantasy-Serie The Sandman bei Netflix?

Ein genaues Startdatum vom The Sandman ist bei Netflix noch nicht bekannt. Vermutlich wird der Serien-Beginn jedoch erst in die zweite Jahreshälfte 2022 fallen.

Die 22 größten Serien-Highlights 2022: Was kommt bei Netflix, Amazon & Co.?

Das Jahr 2022 strotzt nur so vor kommenden Serien-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr. Und wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 22 besten davon vor:

Wir blicken auf das Serienjahr 2022 und ziehen die 22 größten neuen Serien und persönlichen Highlights aus dem Hut – von Fantasy-Epen wie Der Herr der Ringe über House of the Dragon und The Sandman bis hin zu Star Wars: Obi-Wan Kenobi.



