Nach The Witcher: 10 epische Fantasyserien starten noch dieses Jahr bei Netflix, Amazon und mehr

The Witcher Staffel 3 wird nicht mehr 2022 bei Netflix starten. Aber in diesem Jahr erscheinen 10 spannende Serien und Staffeln, die euren Fantasy-Durst stillen und die Wartezeit verkürzen. Hier gibt's den Überblick.

Die 2. Staffel von The Witcher beglückte Fantasy-Begeisterte wieder mit spannenden Abenteuern rund um Hexer, Monster und andere magische Kreaturen in der Welt des Kontinents. Für Fans von Geralt, Ciri und Co. steht nun erstmal wieder eine lange Durststrecke bevor. Denn The Witcher Staffel 3 startet erst 2023 bei Netflix. Fantasy-Fans müssen zum Glück nicht so lange auf Genre-Nachschub warten.

Mit The Witcher, Shadow and Bone und Das Rad der Zeit brachte uns das vergangene Jahr eine recht überschaubare Anzahl großer Fantasyserien, in denen wir aufregende fremde Welten erkunden konnten. Das wird sich 2022 aber ändern, denn gleich 10 epische Fantasyserien starten 2022 bei Netflix, Amazon und mehr – darunter die teuerste Serie aller Zeiten sowie das heiß erwartete Game of Thrones-Prequel.

Fantasyserien auf Netflix: 3 The Witcher-Alternativen starten 2022

The Witcher Blood Origin - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Ganz ohne The Witcher-Content müssen Fantasy-Fans in diesem Jahr nicht auskommen. Denn Netflix hat mit dem Serien-Prequel The Witcher: Blood Origin ein aufregendes neues Kapitel in der Geschichte des Kontinents im Angebot, das mehr als 1000 Jahre vor Geralts Abenteuern spielt.



Diese 3 Fantasy-Serien starten 2022 bei Netflix:

Mit The Sandman erwartet uns zudem die Adaption einer der besten Fantasy-Comics aller Zeiten. Verfilmt wird hier Neil Gaimans Graphic Novel über die epische Geschichte des Herrn der Träume, der nach 100 Jahren Gefangenschaft zurückkehrt, um wieder die Macht über sein Traumreich zu erlangen.

Die dritte große neue Fantasyserie auf Netflix hört auf den Namen Half Bad und verfilmt die gleichnamige Buchtrilogie von Sally Green. Darin geht es um einen Teenager, der als Sohn einer Weißen Hexe und eines gefürchteten Dunklen Magiers in einen großen Konflikt zwischen Gut und Böse gerät.

Fantasy auf Amazon Prime Video: Mehr als nur ein Herr der Ringe-Epos

© Amazon Erste Bild zur Herr der Ringe-Serie

Die meisten neuen Serien- und Staffelstarts aus den Fantasy-Genre lassen sich in diesem Jahr auf Amazon Prime Video finden. Dabei kehren drei gefeierte Fantasyserien mit neuen Staffeln zurück.

Der größte Fantasy-Start des gesamten Jahres wird mit Sicherheit die Rückkehr nach Mittelerde sein. Am 2. September 2022 beginnt die teuerste Serienproduktion aller Zeiten bei Amazon, die das Zweite Zeitalter der Welt von Mittelerde erforscht und somit die Vorgeschichte zu Der Herr der Ringe erzählt.

Mit der 2. Staffel von Carnival Row geht es nach einer dreijährigen Pause zurück nach Tirnanoc, wo Orlando Bloom und Cara Delevingne erneut als ausgegrenzte Feen zu sehen sind. Kurz nach dem Start von Das Rad der Zeit steht in diesem Jahr auch gleich schon die Folgestaffel in den Startlöchern, deren Dreharbeiten voraussichtlich im Februar abgeschlossen sein werden.

Ebenso können sich Fans auf eine Rückkehr von Michael Sheen und Davin Tennant als Engel und Teufel in der Fortsetzung der Fantasy-Comedy Good Omens freuen. Die Serienadaption des Romans von Neil Gaiman und Terry Pratchett wurde zwei Jahre nach dem Start auf Amazon überraschend un deine 2. Staffel verlängert.

Weitere spannende Fantasyserien starten 2022 bei Disney+ und Sky

House of the Dragon - S01 Teaser Trailer (English) HD

Disney+ bringt in diesem Jahr neben Marvel und Star Wars auch eine spannende Fantasyserie an den Start. Zudem erwarten uns zwei HBO-Starts, die in Deutschland voraussichtlich bei Sky zu sehen sein werden.



Jeder große Streamingdienst ist derzeit auf der Suche nach einem Fantasy-Epos, das an den Erfolg von Game of Thrones anknüpfen kann. HBO setzt dabei erneut auf seine größte Marke und taucht mit House of the Dragon in die Vergangenheit von Westeros ein und erzählt die Geschichte der Targaryens rund 300 Jahre vor den Ereignissen aus Game of Thrones.



Disney+ setzt 2022 auch im Fantasybereich auf Nostalgie und bringt uns eine Serienfortsetzung zu Ron Howards Fantasy-Abenteuer Willow aus dem Jahr 1988, in der Warwick Davis erneut als mutiger Zauberer Willow Ufgood zu sehen ist.

In diesem Jahr geht zudem die Adaption von Philip Pullmans His Dark Materials-Trilogie zu Ende. Die 3. Staffel der HBO-BBC-Produktion His Dark Materials bringt das mehrere Welten umspannende Abenteuer von Lyra und Will zu einem Abschluss.

Die 22 größten Serien-Highlights 2022: Was kommt bei Netflix, Amazon & Co.?

Das Jahr 2022 strotzt nur so vor kommenden Serien-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr. Und wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 22 besten davon vor:

Esther, Max und Matthias blicken auf das neue Serienjahr und ziehen die 22 größten neuen Serien und persönlichen Highlights aus dem Hut – von Der Herr der Ringe über House of Dragon bis hin zu Star Wars: Obi-Wan Kenobi.



Auf welche Fantasyserie freut ihr euch in diesem Jahr am meisten?