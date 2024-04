Netflix-Rettung von totgeglaubter Fantasy-Reihe beginnt endlich: Darauf warten wir seit 6 (!) Jahren

Nach 6 Jahren der Planung soll Netflix' Fantasy-Neuauflage der Die Chroniken von Narnia-Reihe endlich beginnen. Der Drehstart unter Greta Gerwig ist noch für 2024 angesetzt.

Bereits 2018 verkündete Netflix, dass der Streaming-Dienst die Rechte der Die Chroniken von Narnia-Romane von C.S. Lewis erworben habe und eine riesige Neuauflage der beliebten Buchreihe plane. Erst letztes Jahr kam das Vorhaben langsam ins Rollen, als Barbie-Regisseurin Greta Gerwig offiziell für das Fantasy-Projekt gewonnen wurde. In wenigen Monaten sollen nun endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden ‒ und der Dreh zu Netflix' Narnia beginnen.

Fantasy-Großprojekt: Der Dreh zu Netflix' Narnia-Neuauflage soll im August 2024 endlich starten

Erst im März erklärte Greta Gerwig, dass sie die Vorproduktion des zweiteiligen Vorhabens schon bald in London wieder aufnehme, versprach einen Drehstart jedoch nicht vor Ende dieses Jahres oder vor Beginn von 2025. Wie What's on Netflix von internen Quellen erfahren haben will, geht das Ganze nach fast sechs Jahren des Dahinplätscherns jetzt allerdings schneller als gedacht. So sollen Gerwig und ihr Team einen Drehstart schon im August 2024 planen.

Disney Die Chroniken von Narnia

Die Chroniken von Narnia-Romanreihe umfasst sieben Bücher, die vom britischen Autor C.S. Lewis geschrieben wurden und zwischen 1950 und 1956 erschienen sind. Bisher wurde die Fantasy-Reihe viermal für TV und Kino adaptiert. Die bekannteste Verfilmung erschien mit drei Kinofilmen unter Disney und 20th Century Fox zwischen 2005 und 2010 und versammelte unter anderem James McAvoy, Ben Barnes und Tilda Swinton vor der Kamera.

Gerwig wurde von Netflix bisher für zwei Narnia-Filme verpflichtet. Welche Romane sich die Barbie-Regisseurin darin vornehmen wird, wurde noch nicht bestätigt. Doch ist damit zu rechnen, dass sie dem Vorbild der Kinoproduktionen folgen wird, die 2005 mit Die Chroniken von Narnia – Der König von Narnia starteten.

Wann kommt die Narnia-Neuauflage von Greta Gerwig zu Netflix?

Mit einem Drehstart im August 2024 könnte uns zumindest der erste Teil der Narnia-Neuauflage noch 2025 auf Netflix erreichen. Ein Streamingstart wäre jedoch auch für 2026 nicht auszuschließen.