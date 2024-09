Netflix schlägt wieder zu: Beliebte Fantasy-Serie abgesetzt, die Teil eines Horror-Universums war

Netflix hat erneut eine Fantasy-Serie vorzeitig abgesetzt. Der unterhaltsame Mix aus Fantasy, Horror und Detektiv-Spaß wird nach Staffel 1 nicht fortgesetzt.

Warrior Nun, Fate: The Winx Saga, Half Bad und Lockwood & Co sind nur einige Beispiele für Fantasy-Serien aus dem Hause Netflix, die der Streaming-Dienst ohne richtigen Abschluss gnadenlos abgesetzt hat. Jetzt kommt ein weiterer Titel zur Liste hinzu: Die abgefahrene Geister-Detektiv-Serie Dead Boy Detectives wird nach ihrer im April 2024 veröffentlichen ersten Staffel nicht fortgesetzt.

Netflix-Absetzung: Dead Boy Detectives war Teil eines Fantasy-Universums

Dead Boy Detectives ist eine Adaption der gleichnamigen Comic-Charaktere, deren Ursprung auf Neil Gaimans Graphic Novel Sandman zurückgehen. Die Geschichte folgte den zwei verstorbenen Geisterjungen Edwin Payne (George Rexstrew) und Charles Rowland (Jayden Revri), die gemeinsam mit der quicklebendigen Hellseherin Crystal Palace (Kassius Nelson) übernatürliche Fälle in einer amerikanischen Küstenstadt aufklären.

Fans von Fantasy-Horror-Serien wie Supernatural und Chilling Adventures of Sabrina wurden von Dead Boy Detectives nicht enttäuscht. Der durchgeknallte Mix aus Fantasy, Grusel und Krimi begeisterte acht Folgen lang mit jeder Menge schrägem Horror-Humor, sympathischen Figuren und einer ordentlichen Portion Herz.

Die Absetzung von Dead Boy Detectives trifft Fans gleich doppelt. Denn die Entstehung der Serie war bereits mit zahlreichen Hürden verbunden. Ursprünglich für den Streaming-Dienst HBO Max als DC-Serie bestellt, wurde das Projekt mitten in der Produktion gecancelt. Netflix sprang in die Bresche, was sich eigentlich als Glücksfall herausstellte.

Denn mit der Übernahme durch Netflix wurde Dead Boy Detectives zum Spin-off der Dark-Fantasy-Serie Sandman erklärt und überraschte mit zwei Cameo-Auftritten, die beide Shows miteinander verknüpften. Ob die toten Detektive womöglich selbst einen Gastauftritt in der kommenden 2. Staffel von Sandman haben, ist aktuell nicht bekannt. In ihrer eigenen Serie werden sie nun allerdings nicht mehr für eine zweite Season zu Netflix zurückkehren.

