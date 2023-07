Netflix setzt heute seinen zweiterfolgreichsten Sci-Fi-Film fort – eine unbekannte Macht treibt die Weltbevölkerung in den Wahnsinn

Heute startet der Sci-Fi-Film Bird Box Barcelona, der den Netflix-Hit aus dem Jahr 2018 folgt. Wenn alles normal läuft, wird er zum größten Film des Sommers auf der Streaming-Plattform.

Bird Box wurde Weihnachten 2018 zu einem der ersten großen, von Netflix produzierten Film-Hits. Bis heute ist er der dritterfolgreichste Netflix-Film überhaupt und nach Dont't Look Up der zweiterfolgreichste Sci-Fi-Film.



Heute kriegt ihr Antworten. Antworten auf die Frage, was in anderen Teilen der Welt passierte, als Sandra Bullock in dem Film gegen die Auswirkungen einer mysteriösen Bedrohung kämpfte. Schrittweise verfiel die Menschheit einem Wahn, der bis zum Selbstmord führte. Das einzige Mittel: Die Augen mussten verbunden werden. Diesen Plot versetzt das Spin-off Bird Box Barcelona fünf Jahre später in die spanische Küstenstadt.

Wann startet Bird Box Barcelona?

Start : Bird Box Barcelona läuft ab dem heutigen Freitag, den 14. Juli 2023 bei Netflix

: Bird Box Barcelona läuft ab dem heutigen Freitag, den 14. Juli 2023 bei Netflix Die Laufzeit beträgt 1 Stunde und 51 Minuten

beträgt 1 Stunde und 51 Minuten Altersfreigabe: Netflix empfiehlt den Film Zuschauenden ab 16 Jahren

Worum geht es in Bird Box Barcelona?

Bird Box Barcelona - Trailer 2 (Spanisch)

Bird Box Barcelona spielt, wie der Name verrät, in Spanien. In dem Spin-off soll erzählt werden, was in Europa passierte, als die Weltgesellschaft zusammenbrach. Dafür kehren die Produzenten des Originalfilms wieder zurück. Sandra Bullock als Hauptdarstellerin und Susanne Bier als Regisseurin sind allerdings nicht dabei. Hier kommt ihr zur kompletten Besetzung von Bird Box Barcelona.

Die Handlung: Während eine ungesehene Macht die Weltbevölkerung bei Augenkontakt in den Selbstmord treibt, schlägt sich der Spanier Sebastian mit seiner jungen Tochter Anna auf den Straßen Barcelonas durch. Um zu überleben, schließen sie ein wackeliges Bündnis mit weiteren Überlebenden. Doch auf ihrem Weg zu einem sicheren Hafen sind die unsichtbaren Kreaturen bald nicht mehr ihr einziges Problem.

Auch interessant:

Wann spielt Bird Box Barcelona?

Auf Nachfrage von Entertainment Weekly erklärte der Bird Box Barcelona-Produzent Dylan Clark, dass sein Film "kein Prequel" ist. Er spielt parallel zu den Ereignissen des Sandra Bullock-Teils, jedoch am anderen Ende der Welt. Was die erste Hauptfigur Malorie (Bullock) erlebt habe, sei nur das erste Kapitel eines "globalen Events" gewesen.

Das bedeutet: Es könnte in den kommenden Jahren problemlos weitere Spin-offs geben. Mach euch gefasst auf Bird Box Brüssel, Bird Box Berlin und Bird Box Bielefeld.