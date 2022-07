Netflix-Star Regé-Jean Page ist "offen" für James Bond – und teast neue Action-Rolle

Im Netflix-Blockbuster The Gray Man zeigt sich Regé-Jean Page von einer ganz neuen Seite. Und der nächste Action-Film steht schon in den Startlöchern, verrät der Schauspieler im interview.

Viele waren schockverliebt, als Regé-Jean Page in der ersten Staffel von Bridgerton als Duke of Hastings ihre Fernsehbildschirme ausfüllte. Und auch wenn er für Staffel 2 der Netflix-Serie nicht zurückkehrte: Seither geht es mit der Karriere des britischen Schauspielers richtig nach oben. Manche sehen ihn sogar als den nächsten James Bond!

Aktuell ist Regé-Jean Page wieder bei Netflix unterwegs, in The Gray Man. Page spielt einen korrupten Geheimdienst-Mitarbeiter, der einen Psychopathen (Chris Evans) anheuert, um einen rebellischen Agenten (Ryan Gosling) auszuschalten. Inszeniert und geschrieben wurde der 200 Millionen Euro teure Film von den Russo-Brüdern.

Seht hier den deutschen Trailer zu The Gray Man:

The Gray Man - Trailer (Deutsch) HD

Wir haben Regé-Jean Page gefragt, wie der Dreh mit den Avengers-Machern ablief – und worauf wir uns in Zukunft noch freuen dürfen.



Vom Netflix-Herzensbrecher zum Action-Star: The Gray Man ist erst der Anfang

"Ich gehe jede Rolle an, als wäre es das erste Drehbuch, das ich jemals gesehen hätte", sagt Page über seine Vorbereitung auf The Gray Man. Beim Dreh selbst musste er dann allerdings feststellen: Einen Film mit Joe und Anthony Russo zu machen, ist eine wirklich einzigartige Erfahrung.

Beim Lesen [des Skripts] habe ich mir mehrmals gedacht: 'Das ist toll, aber unmöglich!' Und mit ihnen wird es plötzlich möglich, weil es nichts gibt, was die beiden nicht schaffen oder nicht schon geschafft haben. Wenn du die wahrscheinlich besten Action-Regisseure der Welt hast und ihr eigenes Skript, mit dem sie nicht nur die Grenzen des Genres überschreiten, sondern auch ihre eigenen ... Das ist, als würdest du mit Usain Bolt um die Wette laufen. Eigentlich kannst du nur versuchen, nicht abgehängt zu werden.

The Gray Man ist Pages erste große Action-Rolle, auch wenn sein Charakter eher aus dem Schatten heraus operiert. "Also, es ist zumindest die erste [große Action-Rolle], die ihr zu sehen bekommt!", sagt Regé-Jean Page und lacht. Will sich anschließend aber nicht weiter zu dem mysteriösen weiteren Action-Projekt äußern. Die nächste große Rolle, von der wir wissen, ist der bereits bestätigte Dungeons & Dragons-Film, der eher im Bereich Fantasy einzuordnen ist. Wovon spricht Page also?

Ein Avengers-Film scheint es in jedem Fall nicht zu sein. Marvel hat seine fälschlicherweise verkündete Beteiligung an Phase 5 des MCU bereits dementiert. Die Chancen auf ein weiteres Riesenfranchise stehen allerdings weiterhin gut: James Bond.



Regé-Jean Page könnte immer noch der erste schwarze James Bond werden

© Netflix/Moviepilot Regé-Jean Page beim Interview mit Moviepilot

Seit Daniel Craig in James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben seinen Abschied als Doppel-Null-Agent feierte, überschlagen sich die Gerüchte um seinen Nachfolger. Ein Name, der dabei immer wieder auftaucht: Regé-Jean Page. Der Brite gilt als einer der wahrscheinlichsten Kandidaten für die Bond-Nachfolge, sogar Ex-007 Pierce Brosnan gab seinen Segen.

"Ich bin offen für das meiste", sagt Regé-Jean Page auf die Frage, ob er sich die Rolle vorstellen könne. Bis wir erfahren, wer denn nun in die großen Fußstapfen von Daniel Craig treten wird, müssen wir uns allerdings noch etwas gedulden. Der legendäre Charakter soll laut Produzentin Barbara Broccoli komplett neu erfunden werden, was bedeutet: Die Dreharbeiten sollen frühestens in zwei Jahren beginnen.

Regé-Jean Page scheint bereit. Fraglich bleibt, ob das Franchise ebenfalls bereit für einen schwarzen James Bond ist.

Teuerster Netflix-Film aller Zeiten: Was taugt The Gray Man?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ist teuer auch immer gleich gut? Diese Frage klären wir mit unseren Kolleg:innen vom FILMSTARTS-Podcast Leinwandliebe und sprechen ausführlich über den teuersten Netflix-Film aller Zeiten: The Gray Man.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

In welcher Rolle würdet ihr Regé-Jean Page gerne mal sehen?