Peinlicher Fehler: Marvel hat eine Sache zu viel für Phase 5 angekündigt

Bei der Comic-Con in San Diego hat Marvel sämtliche Phase 5-Projekte vorgestellt. Bei der neuen MCU-Serie Secret Invasion ist jedoch ein peinlicher Fehler passiert.

Marvel hat dieses Jahr bei der Comic-Con in San Diego seine Muskeln spielen lassen. Nicht nur wurden alle Filme und Serien angekündigt, die uns in Phase 5 des Marvel Cinematic Universe erwarten. Kevin Feige hat auch einen Einblick in Phase 6 gezeigt, die mit gleich zwei neuen Avengers-Abenteuern aufwartet.

Wie sich herausstellt, gab es eine Ankündigung zu viel. Als es um die neue Serie Secret Invasion ging, stand ein Name im Cast, der dort nichts zu suchen hatte: Regé-Jean Page. Der Star aus Bridgerton, der aktuell in dem Netflix-Film The Gray Man zu sehen ist, sollte laut einer Pressemitteilung angeblich sein MCU-Debüt abliefern.

Marvel korrigiert Fehler: Regé-Jean Page gehört doch nicht zum Secret Invasion-Cast

Wie TV Line berichtet, hat Marvel den Fehler inzwischen korrigiert. Page gehört nicht zum Cast von Secret Invasion. Dass er eines Tages trotzdem im MCU auftaucht, sollten wir nicht ausschließlich. Nicht zuletzt wurde er eine Zeit lang als Adam Warlock in Guardians of the Galaxy 3 rumort. Die Figur wird jetzt von Will Poulter gespielt.

© Netflix Regé-Jean Page in Bridgerton

Auch ohne Page hat Secret Invasion einige große Namen zu bieten. Angeführt wird die Serie von Cobie Smulders und Samuel L. Jackson. Während Smulders als Maria Hill zurückkehrt, nimmt Jackson erneut den Part von Nick Fury auf. Zudem ist Ben Mendelsohn dabei, der den Skrull Talos in Captain Marvel spielte. Die drei größten Marvel-Neuzugänge sind Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir und Olivia Colman.

Wann startet Secret Invasion bei Disney+?

Ein konkretes Startdatum existiert noch nicht. Dafür kennen wir den Zeitraum: Secret Invasion startet im Frühling 2023 bei Disney+. Damit ist es die erste Serie in Phase 5 und nach Ant-Man and the Wasp: Quantumania das insgesamt zweite Projekt.

Hättet ihr Regé-Jean Page gerne in Secret Invasion gesehen?