Herr der Ringe kann einpacken: Erster Trailer für das Fantasy-Abenteuer Dungeons & Dragons

Star Trek-Kapitän Chris Pine stürzt sich in ein Fantasy-Abenteuer im ersten Trailer für Dungeons & Dragons – unterstüzt von Fast & Furious-Raserin Michelle Rodriguez.

Im August 2021 wurde der Dreh von Dungeons & Dragons beendet, seitdem blieb es aber ruhig um die Adaption eines der bekanntesten Rollenspiele überhaupt. Das hat sich mit der Comic-Con 2022 geändert. Jetzt gibt es einen ersten Einblick in das Fantasy-Abenteuer mit Tarantinos Lieblings-Schauspieler Chris Pine, Fast & Furious-Star Michelle Rodriguez, Bridgertons Regé-Jean Page, Jurassic World-Darsteller Justice Smith und Hugh "Hugh Grant" Grant, das sich ganz sicher nicht so ernst nimmt wie die anderen großen Fantasy-Projekte der kommenden Monate.

Schaut euch hier den Trailer für Dungeons & Dragons an:

Dungeons & Dragons - Trailer (English) HD

Erster Eindruck: Wem die auf Erhabenheit getrimmten Bilder der neuen Herr der Ringe-Serie auf den Senkel gehen, kommt hier auf seine Kosten. Dungeons & Dragons sieht eher wie ein leichter Abenteuerfilm aus, mehr Jumanji als Mordor.



Was bisher über die Handlung des Fantasy-Films bekannt ist

Nach offiziellen Angaben erwartet euch in Honor Among Thieves, so der Titelzusatz, Folgendes:

Ein Ex-Harfner und Dieb bricht mit seiner Partnerin, einer Barbarin, aus dem Gefängnis aus. Er trifft einen Zauberer ohne Talent wieder sowie einen Druiden, der neu im Team ist: Gemeinsam wollen sie den betrügerischen Hochstapler ausrauben, der die ganze Beute aus dem Heist geklaut hat, der sie hinter Gitter brachte, und sich damit zum Lord von Neverwinter gemacht hat. Das Problem ist nur, dass der Verräter mit einem mächtigen roten Zauberer gemeinsame Sache macht und viel dunklere Pläne schmiedet.

Die Story deutet bereits an, wie die Klassen aus dem Rollenspiel direkt aufgegriffen werden, also Diebe, Druiden usw. Chris Pine beschrieb das Abenteuer bei Collider als eine Mischung aus Game of Thrones, Die Ritter der Kokosnuß und Die Goonies.

Beim Panel in San Diego wurde zudem verraten, dass einige Figuren aus der 80er Jahre-D&D-Serie Im Land der fantastischen Drachen im Film auftauchen werden, wie Empire berichtet.

Der Kinostart von Dungeons & Dragons

Bis zum Start müssen wir noch eine ganze Weile warten. Der Fantasy-Film kommt nämlich erst am 2. März 2023 in die deutschen Kinos.

Regie und Drehbuch verantworten John Francis Daley und Jonathan Goldstein, die mit Game Night eine der originelleren Hollywood-Komödien aus den letzten Jahren inszeniert haben. Beim Comic-Con-Panel beschrieben die beiden ihren Film übrigens so:

Dungeons & Dragons ist nicht nur ein Spiel ... Es geht um das Gefühl dieses Spiel zu spielen und das wollten wir im Film transportieren. (via Discussing Film)

