Netflix verrät aus Versehen 2 neue One Piece-Stars für Staffel 2: Absoluter Fan-Liebling steht jetzt fest

Die One Piece-Serie von Netflix kehrt bald mit Staffel 2 zurück. Jetzt steht die Besetzung für den bisher größten Schurken und Fanliebling Nico Robin fest.

Grandline, ahoi! Letztes Jahr konnte die Live-Action-Serie One Piece auf Netflix alte und neue Fans der Strohhutbande rund um Ruffy und Co. begeistern. Nun laufen in Südafrika die Dreharbeiten zu Staffel 2 auf Hochtouren, in der es einige neue Charaktere aus Eiichiro Odas Kult-Manga zu sehen gibt. Für zwei der wichtigsten Neuzugänge wurde jetzt die passende Besetzung gefunden: Sir Crocodile und Nico Robin stehen fest!

One Piece Staffel 2: Das ist die Netflix-Besetzung für Nico Robin und Sir Crocodile

Wie Comic Book berichtet, ist Netflix ein kleiner Fehler unterlaufen. Auf der offiziellen Tudum-Seite zu Staffel 2 wurde etwas zu früh die Besetzung für Fanliebling Nico Robin und Bösewicht Sir Crocodile bekannt gegeben – mittlerweile wurde der Eintrag wieder gelöscht.

Der unter anderem aus dem DC-Spektakel Justice League, True Blood und natürlich der Magic Mike-Saga bekannte Schauspieler Joe Manganiello wird die Rolle des Anführers der Kopfgeldjäger-Organisation Baroque-Firma Mr. 0 übernehmen. Dieser hört in Wahrheit auf den Namen Sir Crocodile und ist der bisher größte Bösewicht, auf den die Strohhüte auf ihrem Grandline-Abenteuer treffen.

Die Rolle der Baroque Firma-Agentin Miss All Sunday wird von der noch recht unbekannten russischen Schauspielerin Lera Abova verkörpert, die zuvor in der Serie Pitch Perfect: Bumper in Berlin zu sehen war. Hinter Miss All Sunday versteckt sich die Archäologin Nico Robin, die in der Vorlage später zur Stammbesetzung der Strohhut-Piraten zählt und eine der beliebtesten Figuren der Piraten-Saga ist.

Zu den weiteren Neuzugängen in One Piece Staffel 2 gehören Katey Sagal als Dr. Kuleha, Callum Kerr als Smoker, Charithra Chandra als Nefeltari Vivi, Sendhil Ramamurthy als König Cobra und David Dastalmalchian als Mr. 3. Für die beiden Fanlieblinge Tony Chopper und Portgas D. Ace steht die Besetzung noch nicht fest. Netflix hat aber schon den idealen Kandidaten für Ruffys Bruder geteast.

Wann startet One Piece Staffel 2 bei Netflix?

Die Dreharbeiten zur One Piece-Fortsetzung sollen planmäßig noch bis Ende des Jahres andauern. Mit etwas Glück könnte Staffel 2 schon 2025 bei Netflix aufschlagen. Wie Manga-Schöpfer Eiichiro Oda bereits bestätigte, wird die 2. Staffel die Handlung der Vorlage bis zum Ende des Drum Island-Arcs abdecken.

Die neuen Folgen werden alle wichtigen Weichen für den Höhepunkt der Alabasta-Saga stellen, der in der (noch nicht offiziell bestellten) 3. Staffel in das titelgebende Wüstenkönigreich führt. Somit wird der neue Bösewicht Sir Crocodile noch etwas länger zu sehen sein und erst in Staffel 3 seine wahre Macht entfalten.