Netflix wirft die beste Sci-Fi-Trilogie überhaupt raus: Alle Filme, die in den nächsten 7 Tagen verschwinden

Am 14. Oktober verschwinden 9 Filme von Netflix. Bis dahin ist noch Zeit, die größte Sci-Fi-Trilogie aller Zeiten oder FSK18-Action mit Keanu Reeves nachzuholen.

Netflix sortiert auch innerhalb der nächsten Woche einige liebgewonnene Filme aus. Gerade Fans von Keanu Reeves und die Sci-Fi-Community müssen sich sputen. Darüber hinaus muss auch eine von der Kritik gnadenlos verrissene 300-Parodie ihren Hut nehmen.

Netflix wirft Sci-Fi-Meisterwerk und Action-Kracher mit Keanu Reeves raus

Das größte Loch ins Netflix-Angebot reißt mit Sicherheit die Matrix-Trilogie, die nach dem 14. Oktober komplett verschwindet. Das Epos um Neo (Reeves) als kampfsportbegabtem Retter der Menschheit mag mit Matrix Reloaded und Matrix Revolutions in der Qualität nachlassen, ist für viele aber immer noch die einflussreichste Sci-Fi-Trilogie aller Zeiten.

Von einer ganz anderen Seite zeigt sich Reeves in Street Kings. In der harten FSK18-Action von Suicide Squad-Regisseur David Ayer spielt er einen korrupten und trinksüchtigen Polizisten, der durch den Tod seines Partners in eine lebensbedrohliche Situation gerät.

© 20th Century Fox Reeves in Street Kings

Und wer sich lieber mit absolutem Klamauk berieseln lässt, kann sich Meine Frau, die Spartaner und ich ansehen. Die 300-Persiflage von zwei Scary Movie-Veteranen war ein unfassbarer Kritik-Flop, entwickelte sich an den Kinokassen aber dennoch zum Hit.

Alle Filme, die Netflix am 14. Oktober 2022 verlassen

Die besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Disney+ und Co.

In der neusten Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber blicken wir zurück auf die bisherigen Streaming-Filme des Jahres. Netflix, Disney+ und Co. haben sich gegenseitig überboten mit aufwendigen Produktionen. Doch welche der Filme sind wirklich gelungen? Im Podcast reden wir über unsere Top 10 der besten Streaming-Filme 2022.

Das Streaming-Jahr war im Filmbereich sehr abwechslungsreich. Ein roter Panda hat Toronto ins Chaos versetzt, während sich eine Prinzessin vom obersten Stockwerk eines Turms ins Erdgeschoss gekämpft hat. Außerdem konnten wir die erste Mondlandung durch Kinderaugen erleben und haben eine amüsante Jackass-Zugabe erhalten.

