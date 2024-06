Neu auf Amazon: Einer der erfolgreichsten Superhelden-Filme, der mehr als 1 Milliarde Dollar einspielte

Amazon Prime wurde um den erfolgreichsten DC-Film aller Zeiten erweitert. Ab sofort könnt ihr Aquaman, das phänomenale Unterwasser-Spektakel mit Jason Momoa, im Abo streamen.

Das DC-Universum ist der größte Konkurrent für Marvel und hat eine Vielzahl von beliebten Superhelden. Neben Batman, Superman und Wonder Woman gibt es einen Superhelden, der die Kinokassen ordentlich hat klingeln lassen: Aquaman.

Ab sofort können alle, die ein Abonnement bei Amazon Prime besitzen, den DC-Film kostenlos streamen. Solltet ihr den Film noch nicht gesehen haben, müsst ihr ihn unbedingt nachholen. Denn das rasante Abenteuer ist deutlich leichtfüßiger und witziger als viele DCEU-Filme – und hat als einziger die Marke von 1 Milliarde US-Dollar geknackt.

Jason Momoa muss als Aquaman sein Königreich retten

Nachdem Aquaman bereits in Justice League und Batman v Superman: Dawn of Justice zu sehen war, bekam er mit dem gleichnamigen Film seinen ersten Solo-Auftritt. Jason Momoa schlüpft in die Rolle von Arthur Curry. Er hat besondere Kräfte und kann unter Wasser atmen, schnell schwimmen und mit den Meeresbewohnern kommunizieren. Kein Wunder, denn seine Mutter Atlanna (Nicole Kidman) ist die Königin von Atlantis.

Warner Bros./Amazon Jason Momoa als Aquaman

Als Aquaman bekämpft Curry Unrecht auf dem Meer. Doch er muss sich nicht nur dem gefährlichen David Kane (Yahya Abdul-Mateen II) entgegenstellen, sondern auch seinem Halbbruder Orm (Patrick Wilson). Gemeinsam mit Mera (Amber Heard) muss Aquaman einen legendären Dreizack bergen, der einen Krieg zwischen Atlantis und den Menschen verhindern soll.

Das liebenswürdige Abenteuer ist der erfolgreichste DCEU-Film

Aquaman startete im Dezember 2018 im Kino und erhielt positive, wenn auch nicht euphorische Kritiken (aktuell hält er bei Rotten Tomatoes einen Kritiken-Schnitt von 65 Prozent). Die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Kritikerin Stephanie Zacharek lobte im Time Magazine :

Aquaman besteht nicht nur aus dummen Kämpfen und Streitereien unter Meeresbewohnern. Die größten Verkaufsargumente des Films sind seine liebenswürdige, bärbeißige Stimmung und seine üppigen, verrückten Bilder.

Der Erfolg von Aquaman war bis zum Kinostart ungewiss. Mit einem ungewöhnlichen Superhelden und der farbenfrohen Darstellung hätte der DC-Film genauso gut vom Publikum abgelehnt werden können. Doch Aquaman mauserte sich zum erfolgreichsten Film des Superheldenuniversums und spielte sagenhafte 1,1 Milliarden US-Dollar ein.

Kein Wunder also, dass mit Aquaman: Lost Kingdom im Dezember 2023 ein Nachfolger nachgereicht wurde. Fans und Neulinge im Aquaman-Universum können sich den ersten Teil ab sofort auf Amazon Prime Video ansehen.