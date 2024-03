Neu auf Netflix: 72 Stunden Serienkiller-Meisterwerk mit kontroversem Ende, für das 3 Fortsetzungen geplant sind

Auf Netflix gibt es nun mörderische Unterhaltung mit einem Serienkiller. Dexter wird mit allen acht Staffeln in das Angebot des Streamingdienstes aufgenommen.

Die Krimiserie Dexter kommt nun mit allen acht Staffeln zu Netflix. Die Serie, die auf den Romanen Des Todes dunkler Bruder von Jeff Lindsay basiert, zeigt einen Serienkiller bei seiner Arbeit. Mittlerweile sind sogar drei Serien geplant, mit denen Dexter fortgesetzt werden soll. Fans können sich jetzt die Anfänge der Serie auf Netflix anschauen.

Dexter ist Forensiker und Serienmörder zugleich

Seit seiner Kindheit empfindet Dexter Morgan, gespielt von Michael C. Hall, den unstillbaren Durst zu töten. Normalerweise arbeitet er als Forensiker beim Miami Metro Police Department, doch die psychische Störung zwingt ihn dazu, ein Doppelleben zu führen.

Showtime Dexter mag es blutig

Sein Pflegevater Harry (James Remar) hilft ihm, seinem Drang nachzugehen. Er bringt Dexter bei, wie er Menschen tötet, ohne Spuren zu hinterlassen. Außerdem soll Dexter nur Menschen ins Visier nehmen, die es auch verdient haben. Dazu zählen beispielsweise Kriminelle, die von der Justiz nicht belangt werden konnten, weil sie ein Schlupfloch gefunden haben.

Dexter-Fans bekommen endlich Nachschub

Dexter-Fans können sich auf drei neue Serien freuen. Als Prequel ist Dexter: Origins geplant. Sie soll Dexterzeigen. Dexter: New Blood soll keine zweite Staffel bekommen, wie TVLine berichtet. Dafür wird es einmit der Geschichte von Dexters Sohn Harrison ( Jack Alcott ) geben. Zudem soll es mindestens eine neue Serie geben, die einen der Charaktere in den Vordergrund rückt. Den Anfang macht John Lithgow als

Kein Wunder, dass Dexter mit so vielen neuen Serien fortgeführt wird. Es zählt zu den beliebtesten Serien seines Genres. Auf Rotten Tomatoes können vor allem Staffel 2 (96 Prozent) und Staffel 4 (88 Prozent) das Publikum überzeugen. Doch die finale Staffel 8 fällt hinten mit 33 Prozent ab.

Das liegt vor allem daran, dass das Serienfinale so kontrovers ist. Es kam bei Fans überhaupt nicht gut an. Die Showrunner sprachen bereits davon, dass sie das Finale nicht rückgängig machen können. Mit der Mini-Serie New Blood sollte alles anders werden, doch auch dieses Finale ließ die Fangemeinde gespalten zurück.

