Neu bei Amazon: Alle 36 Filme und Serien der Woche

Auch diese Woche warten wieder viele neue Amazon Prime-Titel auf euch. Wir präsentieren euch von Horror über Science-Fiction bis hin zu Komödien das komplette Programm.

Auch wenn die großen Highlights ausbleiben, bietet Amazon seinen Abonnenten in dieser Woche wieder einen bunten Mix verschiedenster Genres und Filmen aus den unterschiedlichsten Jahrzehnten.



Für Science-Fiction- und Horror-Fans gibt es mit The Vast of Night und We Have Always Lived in the Castle zwei unbekanntere Filme zu entdecken, während der beliebte Sci-Fi-Dauerbrenner Jumper ebenfalls neu im Angebot ist.

Fans von Komödien dürfen einen Blick auf Chloe rettet die Welt mit Dakota Johnson und Book of Love mit The Big Bang Theory-Star Kaley Cuoco werfen. Wer gern berührende Dramen schaut, wird bei Amazon Prime bestimmt mit Nokan - Die Kunst des Ausklangs glücklich.

Schaut euch den Trailer zum Science-Fiction-Geheimtipp The Vast of Night an

The Vast Of Night - Trailer (English) HD

Science-Fiction, Horror, Komödie und Drama: Die interessantesten neuen Filme bei Amazon Prime

The Vast of Night - Science-Fiction-Film auf den Spuren von Richard Kelly und Christopher Nolan

Noch keine Moviepilot-Bewertung

We Have Always Lived in the Castle - Horrorfilm mit Alexandra Daddario und Taissa Farmiga

Moviepilot-Bewertung: 5,4

Jumper - Science-Fiction-Film mit Hayden Christensen und Samuel L. Jackson

Moviepilot-Bewertung: 6,3

Chloe rettet die Welt - Komödie mit Dakota Johnson

Moviepilot-Bewertung: 4,3

Book of Love - Komödie mit Kaley Cuoco und Chris Klein

Moviepilot-Bewertung: 3,8

Nokan - Die Kunst des Ausklangs - Berührendes Drama über die japanische Kultur

Moviepilot-Bewertung: 7,7

Alle weiteren Filme bei Amazon Prime

Neue Serien bei Amazon Prime

Podcast für Amazon-Streamer: Die besten Tipps zu Coronazeiten

Im Podcast-Crossover von Moviepilots Streamgestöber und den Serienjunkies - auch bei Spotify - reden Andrea, Jenny und Hanna über ihre Streaming-Tipps zu Coronazeiten bei Netflix, Amazon Prime, Sky & Co.:



Wir sind von Tales From the Loop bis Community mit Science-Fiction, Comedy-, Horror-, Zeichentrick-, Doku- und RomCom-Tipps ausgestattet und schauen darauf, wie sich unser eigener Serien- und Filmkonsum durch die Coronakrise verändert hat.



Was schaut ihr am Wochenende bei Amazon Prime?