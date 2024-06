Neu bei Amazon: Einer der besten Superhelden-Filme der 2010er erzählt von der verzweifelten Seele eines berühmten Bösewichts

Joker ist ab sofort bei Amazon Prime erhältlich. Der Film zeigt den Werdegang eines der ikonischsten DC-Bösewichte, der sich zum Superschurken hocharbeitet.

Joker ist wohl der ikonischste Bösewicht aus dem DC-Universum. Kein Wunder, dass der Schurke 2019 einen eigenen Film erhalten hat. Joaquin Phoenix schlüpft in die Hauptrolle, die wohl die meisten als den verrückten Gegenspieler von Batman kennen, allerdings handelt es sich hier nicht um eine konventionelle Comicverfilmung. Ab sofort könnt ihr euch den Film bei Amazon Prime Video * ansehen.

Vom erfolglosen Clown zum Superschurken

Gotham City in den 1980er Jahren: Arthur Fleck (Phoenix) arbeitet als Miet-Clown, um sein Leben und das seiner Mutter Penny bezahlen zu können. Eigentlich träumt er von einer Karriere als Stand-up-Comedian. Doch er rutscht immer weiter die Karriereleiter herunter und muss sich dem Spott der Gesellschaft stellen.

Warner Joker

Seine Depressionen und Wahnvorstellungen nehmen immer weiter zu. Nach einer Gewalttat wird er zum Symbol einer Protestbewegung, die mit Clownsmasken und -kostümen aufbegehrt.

Vorbild für den Film von Hangover-Regisseur Todd Phillips war Martin Scorseses Klassiker Taxi Driver, in dem Robert De Niro als vereinsamter Veteran und Taxifahrer Travis Bickle zur Waffe greift.

Der DC-Film hatte mit Kontroverse zu kämpfen

Joker wurde zu einem der erfolgreichsten DC-Filme der letzten Jahre. An den Kassen spielte er weltweit mehr als eine Milliarde Dollar ein (via Box Office Mojo ). Damit liegt er nur knapp hinter dem Einspielergebnis von Aquaman, dem momentan erfolgreichsten Film des DC-Universums.

Allerdings wurde Joker vor dem Start kontrovers diskutiert. Er wurde für einen "potenziell gefährlichen" Film gehalten und galt als "potenziell toxisch". Immerhin ginge es um einen einsamen Mann, dessen gesellschaftlicher Frust in brutaler Gewalt mündet.

Hauptdarsteller Joaquin Phoenix reagierte zwischenzeitlich sogar auf die Kritik. Die Zuschauenden sollten in der Lage sein, zwischen Recht und Unrecht zu erkennen. Schlussendlich entwickelte sich Joker zum Hit, der sogar mit zwei Oscars ausgezeichnet wurde. Phoenix erhielt den Preis als Bester Hauptdarsteller, während Kollegin Hildur Guðnadóttir den Academy Award für die Beste Musik erhielt.

Am 3. Oktober kehrt Joaquin Phoenix in der Rolle zurück. Dann startet Joker: Folie à deux in den deutschen Kinos.

