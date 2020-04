Neu bei Amazon Prime: Alle 34 Filme und Serien der Woche

Was gibt es Neues bei Amazon Prime? Wir zeigen euch alle Filme und Serien der Woche in der Übersicht. Das größte Highlight ist Spike Lees Satire Blackkklansman.

Jede Woche verschwinden Filme bei Amazon Prime - und es kommen neue dazu. Wir zeigen euch die Bewegungen der letzten Tage, damit ihr wisst, was ihr am Wochenende streamen könnt. Der Streamingdienst hat diese Woche besonderes Augenmerk auf spannende Filme gelegt.

Oscarfilm Blackkklansman neu bei Amazon Prime

Für sein satirisches Kriminaldrama gewann Spike Lee den Oscar für das Beste adaptierte Drehbuch. Der Film basiert auf dem Buch Black Klansman: Race, Hate, and the Undercover Investigation of a Lifetime, das 2014 von dem echten Ron Stallworth veröffentlicht wurde



Darum geht es: Ron Stallworth (John David Washington) arbeitet im Jahr 1972 als Polizist in Colorado Springs im US-Bundesstaat Colorado. Als der Ku Klux Klan (KKK) dort immer stärker wird und die Stadt zu übernehmen droht, beschließt der Cop, die rassistische Vereinigung trotz des Gegenwindes in den eigenen Reihen zum Ziel einer Undercover-Untersuchung zu machen und diese zu infiltrieren.



Trailer zu Blackkklansman bei Amazon Prime

BlacKkKlansman - Trailer (Deutsch) HD

Neuheiten bei Amazon Prime: Die Filmhighlights

Alle weiteren Neustarts bei Amazon Prime

