Neu bei Amazon Prime: Chris Hemsworth-Flop, Dwayne Johnson-Action und 35 weitere Filme & Serien

Amazon Prime stockt sein Streaming-Programm auf. Neu im sind actiongeladene Filme mit Dwayne Johnson, Chris Hemsworth und Jason Statham. Auch einen Marvel-Kracher könnt ihr ab sofort streamen.

Serientechnisch hat Amazon Prime diese Woche wenig zu bieten. Dafür gibt es eine spannende Filmauswahl. Besonders Fans von Action-Blockbustern dürften mit den Neuzugängen glücklich werden. Von Dwayne Johnsons San Andreas * bis hin zu The Transporter * mit Jason Statham sind einige große Namen dabei.

Neu bei Amazon Prime: Ein bitterer Chris Hemsworth-Flop

Mit Im Herzen der See * versuchte Chris Hemsworth, sich abseits des Marvel Cinematic Universe als Leading-Man in Hollywood zu etablieren. Das Abenteuer auf hoher See erlitt jedoch Schiffbruch an den Kinokassen. Das ist schade, denn Regisseur Ron Howard hat hier einen mitreißenden Blockbuster geschaffen, der mehr Aufmerksamkeit verdient.

Neu bei Amazon Prime: Tom Hardys erster Venom-Film

Mit dem gigantischen Erfolg von Venom * hatten vermutlich nur die wenigsten gerechnet. 2018 verwandelte sich der von Tom Hardy angeführte Marvel-Film in einen absoluten Überflieger und legte den Grundstein für Sonys eigenes Spider-Man-Universum. Von Spidey fehlt dort zwar noch jegliche Spur. Dafür dürfen wir demnächst Morbius begrüßen.

Neu bei Amazon Prime: J.J. Abrams' großartiges Star Trek-Reboot

2009 kehrte Star Trek * auf die Leinwand zurück. Unter der Regie von J.J. Abrams erfand sich das legendäre Sci-Fi-Franchise mit einem jungen Cast neu. Angefangen bei Chris Pine und Zachary Quinto über Zoe Saldana und Karl Urban bis hin zu Anton Yelchin, John Cho und Simon Pegg: Die neue Enterprise-Crew könnte kaum besser sein.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Alle neuen Serien bei Amazon Prime diese Woche

Shameless, Staffel 11

The Marvelous Mrs. Maisel, neue Folgen



Pete the Cat, neue Folgen



Ob Serien-Rückkehrer wie The Walking Dead, das Schlachtenepos Vikings: Valhalla oder Will Smiths dramatisches Der Prinz von Bel-Air-Reboot: Wir haben die 20 größten Serien-Highlights des Monats zusammengetragen.

