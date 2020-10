Neu bei Amazon Prime: Die 5 besten Starts der Woche und 42 weitere Filme

Es gibt neuen Horror, Sci-Fi, Komödien und den nächsten Borat bei Amazon Prime. Wir zeigen euch die wichtigsten Highlights und die ausführliche Liste mit allen Starts.

Diese Woche können wir aus dem Vollen schöpfen. Sasha Baron Cohens Borat-Fortsetzung Borat 2: Anschluss Moviefilm landet direkt in der Flatrate von Amazon Prime. Darüber hinaus füttert der Streamingdienst seine Horrorfans weiter.

Wir zeigen euch hier die Genre-Highlights der Woche. Weiter unten folgt eine ausführlichere Übersicht mit weiteren Science-Fiction-Filmen, Thrillern und Actionfilmen. Alle hier vorgestellten Filme sind ab sofort verfügbar.

Borat, Mittelalter-Groteske, Horror-Klassiker: Die besten Neustarts bei Prime

Borat 2: Anschluss Moviefilm: Real-Satire

Darum geht es: Sequel zum Komödien-Hit Borat von 2006, in dem Sacha Baron Cohen erneut die Rolle des kultigen Fernsehreporters aus Kasachstan spielt. Die Fortsetzung wurde ohne Vorankündigung geheim abgedreht und sorgte schon im Vorfeld der Veröffentlichung für Aufregung.



Moviepilot-Wertung: noch nicht vorhanden



The Little Hours: Nonnen-Groteske mit vielen Stars

Darum geht es: Der attraktive Diener Massetto (Dave Franco) flieht vor seiner eigenen Hinrichtung und gibt sich als taubstumm aus, um Zuflucht in einem Frauenkloster in der Toskana zu finden. Doch anstatt sich dort in Sicherheit zu wiegen, gerät Massetto hier nur in noch größere Schwierigkeiten. Die drei Nonnen Alessandra (Alison Brie), Fernanda (Aubrey Plaza) und Genevra (Kate Micucci) tun jeweils ihr Bestes, um den jungen Mann zu verführen.



Moviepilot-Wertung: 6.1

Tanz der Teufel 2 - Jetzt wird noch mehr getanzt: Horror-Klassiker

Darum geht es: Sam Raimi und Bruce Campbell kehren an jenen unheilvollen Ort zurück, wo für sie alles begann. Der Supermarktmitarbeiter Ash Williams (Bruce Campbell) möchte zusammen mit seiner Freundin Linda (Denise Bixler) ein romantisches Wochenende in einer abgelegenen Waldhütte verbringen. Im Keller des alten Häuschens findet Ash ein altes, in Leder gebundenes Buch sowie einen Kassettenrekorder.



Moviepilot-Wertung: 7.1

John Dies at the End: Horrorkomödie

Darum geht es: In John Dies at the End geraten Kids an eine Droge, welche das Tor in Raum und Zeit sowie in eine apokalyptische Zwischendimension öffnet. Wie sich allerdings herausstellt, hat das Herumdriften die Bewohner der Drogen-Dimension auf den Plan gerufen, die ihrerseits eine Invasion unserer Welt planen. Können Dave und John es mit dieser Gefahr aufnehmen, auch wenn sie Gefahr laufen, ihr Leben dafür zu lassen?



Moviepilot-Wertung: 6.8

Chaos auf der Feuerwache: Familienkomödie

Darum geht es: In der Familienkomödie Chaos auf der Feuerwache muss eine Truppe harter Feuerwehrmännern drei wilde Kinder retten und beißt sich daran fast die Zähne aus.



Moviepilot-Wertung: 4.9

John Dies at the End - Trailer (Deutsch) HD

Alle weiteren Filme und Serien bei Amazon Prime

Der verlorene Sohn



Neues vom Wixxer



Vice (2015)

12 Monkeys (1995)



Ator - Herr des Feuers (1982)

Ich kämpfe um Dich (1945)

Timecop (1994)

Get the Gringo (2012)

NOS4A2 - Staffel 2 (2020)

Lady Business (2020)

Boar (2018)

Das Mädchen im Park (2007)

Little Miss Sunshine (2006)

Angel of Mine (2019)

The Hollow Child (2017)

Horror House on Highway Five (1985)

Mission Cobra - ...im Kampf für die Gerechtigkeit

Monstrum (2018)

In Fear (2013)

Hangover Girls - Best Night Ever (2014)

Lost in London (2017)

The Black Hole (2015)

Invincible Dragon (2019)

Cannabis Kid (2014)

Der Admiral - Kampf um Europa (2015)

Treasure Hunters (2017)

Gaelic King - Die Rückkehr des Keltenkönigs (2017)

Madison County (2011)

Quiet Comes the Dawn (2019)

The Lodgers - Zum Leben verdammt (2017)

Der Attentäter (1954)

The Tattoo Connection (1978)

Peck's Bad Boy (1934)

Revenge of the Virgins (1958)

The Final Comedown (1972)

Darktown Strutters (1975)

Fox Style (1973)

Lost Women

Poor Pretty Eddie

Nighttrain to Terror

Die Tiefseetaucher

Summercamp

Noch ein Horror-Tipp zum Streamen: Spuk in Bly Manor im Podcast

Wir reden im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die Highlights und Enttäuschungen der Netflix-Serie:

Wir diskutieren, was wir an Mike Flanagans Horrorfilmen und -serien lieben und im Speziellen an Hill House & Bly Manor. Außerdem erklären wir, warum wir von Bly Manor enttäuscht waren und die Serie sich trotzdem lohnt.

