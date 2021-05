Neu bei Amazon Prime diese Woche: Sci-Fi-Action, Lucifer-Nachschub und 43 weitere Filme & Serien

Bei Amazon Prime gibt es zum Wochenende wieder viele verschiedene Filme und Serien neu zum Streamen. Dazu gehört unter anderem die zweite Hälfte von Lucifer Staffel 5.

Wie gewohnt gibt es im Abo von Amazon Prime auch diese Woche wieder die unterschiedlichsten Neuerscheinungen zu entdecken. Zu den Highlights zählen die zweite Hälfte der 5. Staffel von Lucifer und das tief berührende Meisterwerk Call Me by Your Name über einen unvergesslichen Sommer.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Call Me by Your Name:

Call Me By Your Name - Trailer (Deutsch) HD

Wer Lust auf Science-Fiction-Action hat, kann Æon Flux mit Charlize Theron in der Hauptrolle streamen. Für Liam Neeson-Fans gibt es auch Nachschub. In dem Actionthriller Honest Thief spielt er einen Meisterdieb, der sich wegen der Liebe zu einer Frau dem Gesetz stellen will und plötzlich in einen mörderischen Hinterhalt des FBI gerät.

Neue Filme bei Amazon Prime diese Woche

Neue Serien bei Amazon Prime diese Woche

Das geheimnisvolle Kochbuch - Staffel 3



Auction Kings - Season 2



Black Widows - Rache auf Finnisch - Staffel 2



LOL: Wer lacht, ist raus (Frankreich) - Staffel 1



Occult Crimes - Staffel 1



Untold Stories of the ER - Staffel 5



Lucifer - Staffel 5b (ab 29. Mai)



Die 20 besten Serienstarts im Juni

Ihr braucht noch mehr Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an Juni-Highlights:

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die 20 großen Serien-Highlights des Monats vor. Von der abgedrehten Marvel-Serie Loki bis zum bestürzenden Serien-Meisterwerk It's a Sin.



