Neu bei Amazon Prime diese Woche: Sci-Fi der Extraklasse, ein Tarantino-Meisterwerk und 19 weitere Filme und Serien

Pünktlich zum Wochenende stellen wir euch die neuen Filme und Serien bei Amazon Prime vor. Es gibt aufregende Science-Fiction, ergreifendes Drama und auch was zum Lachen.

Was ist diese Woche frisch bei Amazon Prime eingetroffen? Wir haben uns durch den Katalog des Streaming-Anbieters gewühlt und die Neuzugänge ausfindig gemacht. Bereits am Mittwoch konnten wir euch den erstklassigen Science-Fictino-Film Interstellar ans Herz legen. Hier folgen weitere Film- und Serienempfehlung.

Neu auf Amazon: The Underground Railroad von Barry Jenkins

Nach Moonlight und Beale Street meldet sich Oscar-Preisträger Barry Jenkins mit einem weiteren herausragenden Werk zurück. Die Verfilmung von Colson Whiteheads Roman The Underground Railroad * taucht in eine alternative Version der Geschichte des 19. Jahrhunderts ein. Wir folgen der Sklavin Cora, die durch ein unterirdisches Schienennetzwerk vor dem Schrecken der Plantagen in Georgia flieht.

The Underground Railroad - S01 Trailer (Deutsch) HD

Neu auf Amazon: Inglourious Basterds von Quentin Tarantino

Auch Inglourious Basterds * spielt mit historischen Ereignissen und lenkt diese in eine unerwartete Richtung. Der wilde Streifzug durch das von Deutschland besetzte Frankreich im Zweiten Weltkrieg ist gleichermaßen unterhaltsam wie aufwühlend - und ein beeindruckendes Zeugnis dafür, wie Quentin Tarantino vermeintliche Widersprüche in einer verblüffenden Liebeserklärung an das Kino vereint.

Neu auf Amazon: Michael "Bully Herbig kehrt als Boandlkramer zurück

Michael "Bully" Herbig verkörperte bereits in der 2008 erschienen Komödie Die Geschichte vom Brandner Kaspar die Figur des Boandlkramer. Jetzt kehrt er in der Rolle zurück und geht für die Liebe einen gefährlichen Pakt mit dem Teufel ein. Ursprünglich sollte Der Boandlkramer und die ewige Liebe * in die Kinos kommen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Film nun bei Amazon Prime zu sehen.

Neue Filme bei Amazon Prime diese Woche

Neue Serien bei Amazon Prime diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Podcast: Die größten Streaming-Highlights im Mai 2021

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps fürs Wochenende? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an Mai-Highlights:

Das Wetter wird wärmer, doch das Bingen geht weiter. Wir geben euch die 20 besten Serienstarts und Highlights im Mai 2021, die ihr nicht verpassen dürft. Von Sci-Fi-Action über Superheld:innen bis hin zu deutscher Dramedy ist alles dabei.



