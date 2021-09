Neu bei Amazon Prime diese Woche: Verstörender Horror und 63 weitere Filme & Serien

Diese Woche könnt ihr wieder viele neue Filme und Serien bei Amazon Prime streamen. Wir präsentieren alle Titel, zu denen unter anderem die Dark Knight-Trilogie und ungewöhnlicher Horror zählen.

Wie immer hat Amazon auch diese Woche wieder zahlreiche Filme und Serien neu ins Prime-Abo aufgenommen. Auch wenn diesmal nicht gerade viele brandneue Titel dabei sein, bietet das Angebot einen ordentlichen Querschnitt durch verschiedenste Genres und Vorlieben.

Für DC- und Blockbuster-Fans allgemein gibt es seit dieser Woche Christopher Nolans Dark Knight-Trilogie neu im Streaming-Angebot. Wer lieber Action mit einem jüngeren Henry Cavill sehen will, kann sich The Cold Light of Day anschauen, in dem auch Bruce Willis mitspielt.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu The Cold Light of Day:

Cold Light of Day - Trailer (Deutsch) HD

Für Fans von Horror der anderen Sorte lohnt sich ein Blick auf den Geheimtipp Hagazussa - Der Hexenfluch . In dem Film wird das Leben einer isolierten jungen Frau im Österreich des 15. Jahrhunderts zur Abfolge von beunruhigenden Szenen, die sich langsam wie zähflüssige Albträume aus Teer ausbreiten.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Alle neuen Serien bei Amazon Prime diese Woche

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an August-Highlights:

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, ZDF, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die 21 großen Highlights des Monats vor.



Was streamt ihr am Wochenende bei Amazon Prime?