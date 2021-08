Monsterschlacht mit Dwayne Johnson auf Amazon Prime: Alle neuen Filme und Serien im September

Amazon Prime stellt sein Programm für den September 2021 vor. Es gibt Nachschub für alle Fans von Dwayne Johnson und Will Smith. Darüber hinaus erwartet uns einer der eindrucksvollsten Kriegsfilme der letzten Jahre.

Allzu viele Serien hat Amazon Prime im September zwar nicht im Angebot. Dafür kann der Streaming-Dienst bei den Filmen richtig auftrumpfen. Direkt ins Auge fällt etwa die Videospieladaption Rampage, in der sich Dwayne Johnson mit einem einem intelligenten Albino-Gorilla verbündet, um gegen riesige Monster zu kämpfen.

Auch für Will Smith-Fans hat Amazon Prime im September einen Film am Start. In Verborgene Schönheit zeigt sich der Schauspieler von seiner verletzlichen Seite. An den Kinokassen konnte das Drama von Der Teufel trägt Prada-Regisseur David Frankel nur bedingt überzeugen. Jetzt könnt ihr ihm eine zweite Chance geben.

Darüber hinaus hat sich Amazon Prime den Kriegsfilm von 1917 gesichert. Der wurde vom zweifachen Bond-Regisseur Sam Mendes so inszeniert, als wäre er in einer einzigen Einstellung gedreht worden. Das Ergebnis ist eine immersive, nervenaufreibende Filmerfahrung. Bei den Oscars 2020 konnte 1917 drei Trophäen abräumen.

Neue Filme auf Amazon Prime im September 2021

Neue Serien auf Amazon Prime im September 2021

10.09.2021: Voltaire High - Die Mädchen kommen, Staffel 1

10.09.2021: PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende, Staffel 1

17.09.2021: Do, Re & Mi, Staffel 1

24.09.2021: Goliath, Staffel 4

24.09.2021: Dinner Club, Staffel 1

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Amazon angekündigt wurden.

Podcast: Die besten Wohlfühl-Serien bei Netflix & Co.

Ted Lasso gilt als aktuell beste Wohlfühl-Serie. Im Podcast fragen wir uns deshalb, warum das so ist. Was macht Wohlfühl- oder Feelgood-Serien eigentlich aus?

Nach unserer Diskussion über Ted Lasso empfehlen wir euch weitere Serien mit echtem Feelgood-Faktor und obendrauf Naturdokumentationen, natürlich immer mit dem Hinweis, wo ihr sie streamen könnt.



