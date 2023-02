Neu bei Amazon Prime: Eine der besten Reihen mit 8 Filmen ist jetzt komplett verfügbar und der Zeitpunkt ist perfekt

Sylvester Stallones große Boxer-Saga gibt es mit allen acht Filmen bei Amazon Prime. Ideal, um sich vor Start des neuesten Teils die letzten 47 Jahre wieder in Erinnerung zu rufen.

Anfang der 1970er war Sylvester Stallone ein bettelarmer Schauspieler mit Träumen vom großen Glück. 50 Jahre später ist er einer der bekanntesten Namen Hollywoods. Maßgeblich dafür verantwortlich ist seine grandiose Rocky-Saga, die mitsamt den Creed-Sequels jetzt auf Amazon Prime zu sehen ist. Der Zeitpunkt ist kein Zufall.

Sylvester Stallones Rocky-Saga auf Amazon Prime ist die ideale Creed 3-Vorbereitung

Denn schon in wenigen Wochen wird mit Creed III der nächste Teil des Rocky-Spin-offs in die Kinos kommen, in dem Stallone allerdings zum ersten Mal nicht vor der Kamera mit dabei ist. Dennoch lohnt sich der Blick in die Vergangenheit. Immerhin handelt es sich nicht nur um die Boxer-Reihe schlechthin, sondern um das womöglich größte Sport-Franchise Hollywoods.

Anhand der Filmreihe lässt sich Stallones Karriere selbst auch gut nachvollziehen. Spielt er im ersten Rocky noch den mittellosen, aber leidenschaftlichen Kämpfer von der Straße, hat er sich spätestens in Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts zum Hoffnungsträger und Star einer ganzen Nation entwickelt. Diesen kometenhaften Aufstieg legte in den 1980er Jahren auch der Hauptdarsteller hin.

Wann geht die Rocky-Saga mit Creed III im Kino weiter?

Wer also Rockys Aufstieg bis zum Kinostart von Creed III noch einmal Revue passieren lassen will, sollte sich sputen. Zwar ist bis zur Veröffentlichung des Films am 2. März 2023 noch etwas Zeit, aber es handelt sich auch um ganze acht Filme. In ihnen steckt das gesamte Leben einer Figur. Und ihres Darstellers.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.