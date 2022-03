Neu bei Amazon Prime: Eine der besten Serien der letzten 10 Jahre gibt es jetzt erstmals komplett

Amazon Prime hat heute erstmals Fargo ins Angebot aufgenommen. Und das gleich mit allen 4 Staffeln. Lest hier, warum das für Serienfans ein Grund zum Feiern ist.

Die meisten Fargo-Fans werden die Serie wohl bei Netflix entdeckt haben. Von 2014 bis 2017 erschienen 3 Staffeln der Gangster-Mystery bei dem Streamingdienst. Die 4. Staffel war dann ab 2020 bei Magenta und Joyn zu sehen. Jetzt kommen alle 4 Staffeln gesammelt erstmals zu Amazon Prime * in die Flatrate.

Das ist eine großartige Nachricht für Abonnent:innen von Amazon Prime, denn Fargo gehört unbestritten zu den besten Serien der letzten 10 Jahre.

Neu bei Amazon Prime: Darum ist Fargo so verdammt gut

Showrunner Noah Hawley nutzte den gleichnamigen Thriller-Klassiker der Coen-Brüder als Ausgangslage für eine Anthologie-Serie, die in jeder Staffel eine neue Geschichte erzählt, allerdings in einem gleichbleibenden Universum.

Was man in Fargo immer sieht: Den Schnee in Minnesota bzw. dem nördlichen mittleren Westen der USA sowie Gewaltausbrüche, trockenen Humor, verschrobene Figuren und seltsame, mysteriöse Phänomene. Es kann auch schon mal zwischen einer Gangster-Schießerei ein UFO abheben.



In unserer Liste der besten Serien des letzten Jahrzehnts schaffte Fargo es auf Platz 34. Das war unsere Begründung:

Im wuchernden Serienjahrzehnt, in dem so vieles möglich war, ist Fargo eine der unförmigsten und faszinierendsten Blüten. Das Setting ist einem Neunzigerjahre-Kultfilm entlehnt. Und nicht mal eine durchgängige Geschichte erzählt Fargo, ein Trittbrettfahrer auf dem Anthologie-Trend. Grenzen über Grenzen legte sich Fargo auf. Aber Noah Hawley bewegt sich in diesem Gehege geschickt. Er mystifiziert Elemente der amerikanischen Geschichte und spinnt daraus lakonische Balladen. Split-Screen und Gangster-Monolog werden dabei zu seinen gebräuchlichsten Vokabeln.

Darum geht es in Fargo Staffel 4

Die 10 Episoden der 4. Staffel von Fargo reisen weit zurück in die Vergangenheit: in die 50er Jahre. In Kansas City haben zwei Verbrechersyndikate einen unruhigen Frieden geschlossen: ein italienisches, angeführt von Donatello Fadda, und ein afroamerikanisches, geführt von Loy Cannon (Chris Rock). Besiegelt wurde der Deal von einem brisanten Tausch: Die beiden jüngsten Söhne wechselten die Seiten.

Fargo Staffel 1 bis 4 streamt ab heute bei Amazon Prime.

